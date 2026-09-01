¡Susto! Un fuerte temblor sacudió a Córdoba hoy

Un sismo de magnitud moderada sorprendió a los habitantes de la provincia de Córdoba durante la madrugada de este martes, registrándose réplicas menores en diferentes localidades del territorio provincial.

Epicentro y datos técnicos reportados por el INPRES

De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento telúrico se produjo a las primeras horas del día con un epicentro localizado en las inmediaciones de la zona serrana.

El organismo técnico precisó que el temblor registró una profundidad superficial, lo que favoreció que el impacto se percibiera con mayor intensidad en las viviendas de la Capital provincial, Villa Carlos Paz y áreas del Valle de Punilla.

Las autoridades del INPRES confirmaron que la magnitud medida en la escala de Richter alcanzó para generar alerta en la población, aunque sin provocar colapsos estructurales.

Estado de servicios y relevamiento de daños

Tras las primeras revisiones de seguridad, los equipos de Defensa Civil de la provincia montaron un operativo de monitoreo en los municipios afectados.

Las autoridades locales informaron que no se registraron heridos ni daños materiales de consideración en la infraestructura pública. Los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable continúan funcionando con absoluta normalidad en todo el territorio cordobés.