Tarifa Social para jubilados de ANSES: cómo pagar un 55% menos con la SUBE

Con el aumento constante del transporte, viajar representa un gasto cada vez mayor para los jubilados. Por eso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente una alternativa que ofrece descuentos con la tarjeta SUBE.

Se trata de la Tarifa Social, una ayuda del Estado Nacional que permite ahorrar en viajes. El beneficio puede utilizarse en los servicios que funcionan con SUBE, como colectivos, trenes y subtes, siempre que el programa esté disponible en la jurisdicción correspondiente.

Esta ayuda permite acceder a un 55% de descuento sobre la tarifa de referencia vigente establecida por la Secretaría de Transporte, aplicándose de forma independiente en cada viaje. Por ejemplo, si se combina colectivo y tren, se calcula por separado en ambos servicios.

La Tarifa Social puede combinarse con el beneficio de Red SUBE cuando se realizan combinaciones dentro de las dos horas en líneas de jurisdicción nacional. De esta manera, es posible reducir todavía más el costo total del viaje.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social además de los jubilados

Además de jubilados y pensionados, la Tarifa Social está disponible para distintos grupos que reciben prestaciones, pensiones o forman parte de determinados programas nacionales. Entre ellos se encuentran:

Asignación Universal por Hijo.

Asignación por Embarazo.

Progresar.

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Personal de casas particulares.

Monotributo Social.

Prestación por Desempleo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Pensión No Contributiva por Invalidez.

Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos.

Programas del Ministerio de Capital Humano.

Cómo acceder al descuento del 55% en la tarjeta SUBE

Quienes ya cuentan con la Tarifa Social Federal no tienen que hacer una renovación. El descuento del 55% para los viajes en trenes y colectivos sigue activo de forma automática.

En cambio, quienes todavía no realizaron la gestión deben completar estos pasos:

Crear el PIN SUBE desde la sección "Programas y beneficios" de Mi ANSES , donde se ingresa con CUIL y Clave de Seguridad Social, o acercarse a un Centro de Atención SUBE con último DNI vigente.

de , donde se ingresa con CUIL y Clave de Seguridad Social, o acercarse a un Centro de Atención SUBE con último DNI vigente. Registrar la tarjeta SUBE en la página oficial de SUBE.

en la página oficial de SUBE. Activar el descuento en una Terminal Automática SUBE (TAS) o desde la aplicación SUBE, a través de la opción "Ver saldo". Esta última alternativa está disponible en celulares Android 6 o superiores que cuenten con tecnología NFC.

Otra alternativa es activar el descuento al cargar la SUBE en un colectivo habilitado, solicitándole al chofer que seleccione la opción "Acreditar".

La ANSES mantiene vigente la Tarifa Social para jubilados, que ofrece un 55% de descuento en cada viaje en transporte público.

Otros beneficios para jubilados y pensionados de la ANSES

Además del descuento en el transporte público, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la ANSES pueden acceder a distintas promociones y beneficios que ayudan a reducir gastos cotidianos. Entre las principales alternativas se encuentran:

Descuentos en comercios

El Programa de Beneficios Capital Humano - ANSES ofrece rebajas de entre el 10% y el 25% en rubros como supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas, indumentaria, electrodomésticos y materiales para el hogar.

Según la promoción, el descuento puede aplicarse directamente al momento de pagar o acreditarse como reintegro en la cuenta bancaria dentro de los 10 días hábiles.

Promociones bancarias

Las entidades donde los jubilados reciben sus haberes suelen ofrecer descuentos adicionales en determinados días y comercios. Las promociones pueden incluir compras en supermercados, farmacias, comercios de cercanía, ferias y otros rubros, con distintos topes de reintegro y condiciones.

Medicamentos y atención médica

Quienes están afiliados al PAMI también pueden acceder a distintas prestaciones vinculadas con la salud, entre ellas cobertura total o parcial de medicamentos recetados, insumos médicos y atención en establecimientos que forman parte de la red.