Tarjeta Alimentar de ANSES: los montos de septiembre y quiénes la cobran

La Tarjeta Alimentar mantendrá en septiembre de 2026 los montos que ya reciben sus beneficiarios. El programa, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), establece diferentes valores según la cantidad de hijos que conforman el grupo familiar.

A diferencia de otras prestaciones sociales que se actualizan de acuerdo con la inflación, esta no tiene un aumento automático atado al IPC. Los cambios en sus importes dependen de decisiones específicas del Gobierno, por lo que durante septiembre continuará vigente el mismo esquema de montos.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en septiembre 2026?

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en septiembre 2026?

Durante septiembre, la Tarjeta Alimentar continuará con los mismos importes según la cantidad de hijos que tenga cada grupo familiar. El beneficio también contempla a las personas que reciben la Asignación por Embarazo (AUE), siempre que se encuentren dentro de los grupos alcanzados por el programa.

Los hogares con un hijo, al igual que las titulares de AUE, recibirán $72.250. Para las familias con dos hijos, el monto será de $113.299, mientras que aquellos grupos que tengan tres hijos o más accederán a un estimado de $149.425.

La prestación está pensada para acompañar los gastos destinados a la compra de alimentos. El dinero puede utilizarse en comercios y establecimientos que acepten este medio de pago y cuenten con las terminales correspondientes.

Una de las principales características del beneficio es que no requiere una inscripción específica. La ANSES determina de manera automática quiénes cumplen con las condiciones a partir del cruce de información con el Ministerio de Capital Humano.

Por eso, es importante que los titulares revisen y mantengan actualizados sus datos personales y familiares en Mi ANSES. La información registrada allí permite establecer si una persona reúne las condiciones para acceder a la prestación y evitar inconvenientes con la acreditación.

El beneficio alcanza a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, personas embarazadas desde los tres meses que cobran la AUE, beneficiarios de la AUH por Hijo con Discapacidad sin límite de edad y madres que reciben una Pensión No Contributiva por tener siete hijos o más.