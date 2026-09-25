Avión de Aerolíneas Argentinas que iba a Madrid tuvo que volver a Ezeiza por una falla mecánica

Momentos de extrema tensión se vivieron a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas que iba rumbo a la ciudad de Madrid, pero tuvo que regresar al aeropuerto de Ezeiza, debido a una falla detectada en uno de sus motores.

El vuelo AR1132 había partido a las 23:52 del jueves y estuvo casi 36 minutos en el aire antes de volver a la terminal. Aterrizó a las 0:30 y pudo desplazarse por sus propios medios hasta su posición.

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Fuentes de Aerolíneas Argentinas indicaron que el regreso se produjo luego de que la tripulación detectara una falla en uno de los motores, cuyas causas son analizadas, por lo que el avión fue asistido en Ezeiza por personal aeroportuario y bomberos.

En tanto, vecinos del sur del conurbano bonaerense, de localidades como Ezeiza, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco, aseguraron haber escuchado fuertes explosiones, vibraciones en ventanas y estruendos mientras el avión sobrevolaba la zona.

Qué es el compressor stall

Según fuentes oficiales, los ruidos estuvieron relacionados con un fenómeno conocido como "compressor stall", una alteración del flujo de aire dentro del compresor del motor. Este tipo de situación puede generar sonidos similares a detonaciones, aunque no implica necesariamente que haya fuego o una explosión del motor.

La explicación apunta a que las variaciones en el flujo de aire dentro del motor fueron las responsables de los estruendos que se percibieron desde tierra.

El trayecto del vuelo afectado por la falla mecánica (FlightRadar24).

Tras el aterrizaje, la empresa reprogramó el vuelo hacia España y utilizó otra aeronave para completar el servicio. El segundo avión utilizado fue un Airbus A330-243, que despegó desde Ezeiza a las 4:30. El servicio continuó con destino a Madrid, donde estaba previsto que arribara durante la jornada.

Los registros de seguimiento del vuelo confirmaron que el servicio AR1132 tuvo una incidencia y regresó a Ezeiza el 25 de septiembre. La aeronave involucrada en el episodio quedó en tierra para que se la revise y se determine el origen de la falla registrada en el motor.