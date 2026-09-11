Termina la primera semana de cobros: ¿Quiénes cuentan con su haber depositado este viernes 11 de septiembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluye la primera semana de su calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026.

Durante esta jornada de liquidación, los montos depositados contemplan la actualización por movilidad del 2,11%, establecida a partir del índice inflacionario del INDEC, junto con el bono de refuerzo económico de hasta $70.000.

De este modo, los beneficiarios que cobran el haber básico garantizado reciben en sus cuentas sueldo un total final de $498.633,20, resultante de sumar los $428.633,20 correspondientes al haber ajustado y los $70.000 del extra previsional.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzan un depósito de $370.043,24. Las acreditaciones se realizan de manera automática en las CBU bancarias habituales de los titulares.

Quienes no retiren el dinero en el día asignado no pierden la liquidación, ya que los fondos permanecen depositados en la cuenta para su extracción por cajero automático o para su uso mediante compras con tarjeta de débito.

Viernes 11 de septiembre: qué jubilados y pensionados cobran hoy





El cronograma de depósitos asignado para la jornada alcanza a los siguientes sectores previsionales según la terminación del documento:

Jubilados y pensionados del haber mínimo: DNI finalizados en 3 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 6 y 7.

Viernes 11 de septiembre: ¿Qué jubilados y pensionados cobran hoy?

Calendario completo de pagos de la ANSES para septiembre de 2026

Jubilados y pensionados del haber mínimo

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre .

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)