Termina otra semana de pagos: los jubilados que cobran con aumento y bono hoy, viernes 18 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la ejecución del cronograma oficial de liquidaciones correspondiente al noveno mes del año.

Durante este viernes 18 de septiembre, el organismo acreditará los haberes dirigidos a jubilados y pensionados. Para este período, todas las acreditaciones incorporan la actualización del 2,11%, aplicada en cumplimiento de la fórmula de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

De forma paralela, se mantiene el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los sectores con menores ingresos.

Con esta actualización, los jubilados que perciben el haber inicial cobran un monto total de $498.633,20 (integrado por la base mínima de $428.633,20 más el refuerzo entero).

Por su parte, los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez perciben un haber de $370.043,24 (correspondiente al 70% de la prestación mínima más el bono).

Con bono y aumento, qué jubilados cobran este viernes 18 de septiembre





Según el calendario oficial dispuesto por la ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), en la fecha se acreditan los fondos a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI terminados en 8 .

Pensiones No Contributivas (PNC): el cronograma mensual ya finalizó para todas las terminaciones de DNI (del 0 al 9), por lo que los montos ya están disponibles en las cuentas bancarias registradas.

Los jubilados que cobran con aumento y bono hoy, viernes 18 de septiembre.

Cronograma de pagos de septiembre para jubilados y PNC





A continuación, el esquema fecha por fecha para la totalidad de las prestaciones previsionales durante el mes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI finalizados en 0 y 1: lunes 7 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 11 de septiembre.

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo