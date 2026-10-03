Thiago Medina peregrinó a Luján y emocionó con el motivo de su caminata: "Estamos cumpliendo con la Virgen"

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján volvió a reunir este sábado a miles de fieles que emprendieron el extenso recorrido hasta la Basílica para agradecer, realizar pedidos y renovar sus promesas.

Entre las personas que se sumaron a la jornada estuvo Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, quien sufrió un terrible accidente de tránsito, atravesó graves operaciones y logró salvar su vida de milagro.

En medio de la multitud y mientras avanzaba, habló en exclusiva con Crónica y contó qué lo impulsó a participar de esta edición, cómo vivió el recorrido y el especial significado que tiene para él poder estar allí después de todo lo que atravesó.

Thiago Medina compartió en sus redes sociales parte del camino hacia Luján, acompañado por una multitud de peregrinos.

Thiago Medina se sumó a la Peregrinación a Luján

Durante la caminata de este sábado 3 de octubre, Thiago fue entrevistado mientras avanzaba junto a los demás peregrinos y explicó el motivo que lo llevó a participar.

"Estamos cumpliendo con la Virgen", expresó el joven, en una breve declaración que resumió el sentido especial que adquirió la jornada para él, su familia y amigos cercanos.

Sin dudas, la escena remite a lo sucedido en 2025. Medina sufrió un grave accidente con su moto y debió permanecer internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno.

La relación del joven con la Virgen de Luján ocupa un lugar especial en su vida. Según contó, la fe le brinda tranquilidad y serenidad en diferentes momentos y destacó la importancia que tiene para él poder aferrarse a sus creencias. "Creer en algo es lindo", reflexionó.

Su devoción, además, se fortaleció especialmente con el nacimiento de sus hijas, Laia y Aimé. Medina recordó que en aquel momento se encomendó a la Virgen y pidió por la salud de las pequeñas, con el deseo de que nacieran bien y pudieran regresar a su casa sin complicaciones.

Ese vínculo también quedó reflejado en una decisión muy especial para la familia: Thiago contó que bautizó a sus hijas bajo la advocación de la Virgen de Luján, reforzando una conexión que con el paso de los años adquirió todavía mayor significado.

Thiago Medina emprendió la peregrinación a Luján junto a su hermano y un amigo para agradecer, pedir y cumplir con su promesa.

La peregrinación también le permitió encontrarse con numerosas personas que lo reconocieron durante el trayecto. El joven contó que muchos peregrinos se acercaron para saludarlo, pedirle fotografías y aplaudirlo, muestras de cariño que acompañaron su avance hacia la Basílica.

En sus redes sociales también compartió parte de la experiencia. En una de las imágenes se lo puede ver preparado para comenzar la aventura junto a sus acompañantes y escribió: "Yendo a Luján".

Por último, Thiago explicó a Crónica que esperaba arribar a Luján cerca de la medianoche. Una vez frente a la Virgen, el objetivo era finalmente cumplir con su promesa y luego emprender el regreso a casa.







