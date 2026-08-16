Tiembla todo: San Juan sufrió siete sismos en las últimas 24 horas

La provincia de San Juan se convirtió en el foco principal de la actividad sísmica, con siete fenómenos que se provocaron en las últimas 24 horas y con magnitudes que superaron los tres puntos.

Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica advirtieron que la provincia cuyana percibió actividad sísmica en dos oportunidades este sábado y que las cinco restantes se produjeron este domingo.

Los últimos sismos que se produjeron en el país.

El primer sismo del fin de semana ocurrió el sábado 15 de agosto a las 06:40 en la región de Caucete, el cuál contó con una magnitud de 2,6 y una profundidad que alcanzó los 12 kilómetros, mientras que el segundo se sintió cerca de Barreal a partir de las 08:38 con una magnitud de 2,7.

La actividad sísmica sanjuanina continuó en la madrugada de este domingo luego de un movimiento a las 00:52 que alcanzó los 2.8 puntos en la escala de richter, con una profundidad de 113 kilómetros. Además se registraron sismos a primera hora del día, cerca del mediodía y en dos oportunidades en horas de la tarde, todos entre 2,7 y los 3 puntos de magnitud.

Uno de los puntos más alarmantes para la provincia de San Juan, es que de los últimos 25 sismos registrados en la última semana desde el sitio web del INPRES, 13 se produjeron en territorio sanjuanino.

Las recomendaciones del INPRES durante un sismo

Las autoridades argumentaron que las personas que estén sintiendo un sismo deben mantener la calma, permanecer en lugares que estén alejados de objetos que puedan provocar accidentes, evitar el uso de balcones y ascensores.

Por su parte, desde el INPRES destacaron que luego de que se produzca la actividad sísmica deben intentar resolver los problemas inmediatos y verificar si hay heridos, tanto en el lugar como en las zonas cercanas.

Otras de las recomendaciones es evitar caminar descalzos y a oscuras y controlar que no haya pérdidas de agua, gas ni electricidad. Además, tampoco deben encender fósforos hasta que la zona no esté del todo asegurada.



