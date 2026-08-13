Tiene las frutillas más ricas del país y un precioso río: escapada perfecta para la familia

Hay lugares que encuentran en un producto típico mucho más que un ingrediente. Los sabores también pueden contar historias, reflejar el trabajo de generaciones y convertirse en una excusa perfecta para organizar un viaje.

Ese es el caso de una localidad del Litoral que combina la posibilidad de pasar el día junto a la costa, probar especialidades regionales y recorrer espacios culturales.

La producción de frutillas es uno de los grandes emblemas de Coronda y una actividad estrechamente vinculada con su identidad.

La tierra de las frutillas tiene un precioso río: una escapada diferente entre sabores, naturaleza y cultura

Se trata de Coronda, una ciudad de la provincia de Santa Fe reconocida oficialmente como la Capital Nacional de la Frutilla. Este producto se convirtió con el paso de los años en uno de sus principales emblemas y forma parte de la identidad local.

Ubicada en el departamento San Jerónimo, se encuentra a unos 42 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a aproximadamente 470 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En auto, el viaje desde CABA demanda alrededor de cinco horas.

La cosecha permite obtener uno de los productos más reconocidos de la región, protagonista de numerosas preparaciones locales.

La relación de la ciudad con la frutilla atraviesa buena parte de su identidad productiva. De acuerdo con los datos, Coronda produce aproximadamente 7 millones de kilos por año, equivalentes a cerca del 45% de la producción nacional.

La importancia es tal que desde 1958 se celebra oficialmente la Fiesta Nacional de la Frutilla, cuyos antecedentes se remontan a 1946. Tradicionalmente, el evento reúne productores, artesanos y espectáculos e incluye concursos vinculados con la recolección y el despalillado.

Para el visitante, esa tradición también se traslada a la gastronomía. La fruta fresca y diferentes preparaciones elaboradas a partir de ella permiten acercarse a uno de los sabores que mejor representan a la localidad.

Dulces, conservas y diferentes productos artesanales forman parte de la propuesta gastronómica que pueden descubrir los visitantes.

El viaje no termina en la mesa. La ciudad se encuentra sobre la ribera del río Coronda, un entorno que permite sumar actividades náuticas, pesca deportiva y momentos de descanso en la playa.

La costa ofrece un escenario especialmente atractivo para caminar, tomar mate y contemplar el paisaje. Para quienes prefieren una experiencia más activa, la relación de la localidad con el agua es histórica.

Allí se desarrolla la tradicional Maratón Acuática Internacional Río Coronda y también se realizan competencias de pesca y otras prácticas deportivas.

El río Coronda suma playas, pesca y actividades recreativas, además de hermosos paisajes para disfrutar durante la visita.

Coronda también guarda una faceta cultural que merece tiempo durante la visita. Entre los puntos recomendados se encuentra el Museo Municipal, que cuenta con un espacio dedicado a Alfonsina Storni.

El casco histórico y el Camino Costero permiten, además, recorrer la localidad a otro ritmo y combinar patrimonio urbano con paisajes vinculados al agua. La propia Municipalidad los incluye entre los circuitos turísticos de la ciudad.

Así, Coronda ofrece bastante más que el producto que la hizo famosa: sabores regionales, patrimonio, costa y actividades recreativas se reúnen en un mismo lugar, convirtiéndola en una opción interesante para quienes buscan conocer otra cara del Litoral argentino.