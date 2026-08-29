Tiene sierras, arroyos y sitios arqueológicos: el destino de Santiago del Estero que pocos conocen

Santiago del Estero guarda paisajes capaces de romper por completo con la imagen que muchos tienen de la provincia. Hacia el sur, el terreno cambia y aparecen sierras cubiertas de vegetación, cursos de agua que serpentean entre las piedras y rincones donde el silencio invita a caminar sin apuro.

Sin embargo, su riqueza no termina en la naturaleza. Entre las rocas todavía permanecen testimonios de quienes habitaron estas tierras siglos atrás, convirtiendo una escapada en la oportunidad de combinar paisajes, aventura, historia y cultura en un mismo recorrido.

Los espacios verdes y arbolados forman parte del tranquilo casco urbano de Villa Ojo de Agua.

Un tesoro entre las sierras de Santiago del Estero





Se trata de Villa Ojo de Agua, una pequeña ciudad y cabecera del departamento homónimo ubicada al sur de la provincia de Santiago del Estero.

Atravesada por la Ruta Nacional 9, funciona como una de las principales puertas de entrada para descubrir el ambiente serrano que caracteriza a esta región y atractivos como Cantamampa, El Cajón e Inti Huasi.

Los cursos de agua atraviesan el paisaje serrano y forman pequeños saltos entre las piedras.

Su ubicación también resulta estratégica para una escapada desde distintos puntos del centro y norte argentino. Está aproximadamente a 206 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero y 232 kilómetros de Córdoba, con acceso por la Ruta Nacional 9.

Desde ambas capitales, el recorrido demanda alrededor de dos horas y media a tres horas en vehículo, dependiendo de las condiciones del tránsito y el clima.

Uno de los grandes diferenciales de la región aparece en las Sierras de Sumampa, donde el relieve rompe con las grandes extensiones llanas asociadas habitualmente con Santiago del Estero.

Elevaciones, quebradas, vegetación y sectores rocosos crean un escenario especialmente atractivo para quienes buscan contacto con ambientes silvestres.

Los caminos que atraviesan los alrededores permiten descubrir paisajes agrestes y disfrutar de actividades al aire libre.

El senderismo es una de las mejores formas de conocer estos paisajes. Los recorridos permiten avanzar por terrenos serranos, observar aves y descubrir diferentes panorámicas.

Desde el sitio oficial de turismo de Argentina recomiendan destinar entre dos y cuatro días para conocer la región y señalan que el período de abril a noviembre resulta especialmente favorable para visitarla.

Enormes formaciones de piedra moldean estrechos pasos y revelan la particular geografía del sur santiagueño.

Otro sitio para conocer es el arroyo Lascano, cuyo cauce atraviesa sectores rocosos y laderas serranas. Su entorno permite apreciar de cerca las características geográficas de esta zona y sumar caminatas por un paisaje donde el agua y las piedras adquieren gran protagonismo.

La sorpresa aparece también en Inti Huasi o Casa del Sol, un sitio ubicado en los alrededores de Villa Ojo de Agua donde se conservan pictografías atribuidas a los antiguos habitantes sanavirones. En el área también se encuentran morteros realizados sobre piedra, convirtiéndola en uno de los testimonios arqueológicos más interesantes de la región.

Inti Huasi conserva morteros tallados en la piedra y diferentes vestigios vinculados con los antiguos habitantes de la región.

A esta riqueza se suma El Cajón, aproximadamente a 15 kilómetros de la localidad. El sitio se caracteriza por su particular encajonamiento entre formaciones rocosas y también conserva pinturas rupestres, permitiendo combinar en un mismo recorrido patrimonio arqueológico y naturaleza.

Entre las alternativas de los alrededores también aparece el Embalse de Báez, situado a unos siete kilómetros. La forestación que rodea al sector suma otra postal a la escapada y permite continuar descubriendo la diversidad de ambientes que se concentra en pocos kilómetros alrededor de la ciudad.

El Embalse de Báez suma un tranquilo espejo de agua rodeado por vegetación y serranías a pocos kilómetros de la localidad.

Villa Ojo de Agua también posee una fuerte tradición artesanal, característica que forma parte de su identidad cultural. De hecho, el Gobierno de Santiago del Estero destaca a la localidad por su paisaje, su clima y especialmente por su vínculo histórico con los artesanos.

Esa tradición tiene su máxima expresión en el Festival Nacional del Artesano, uno de los acontecimientos culturales más representativos de la localidad. A esto se suman trabajos regionales realizados en diferentes materiales y expresiones que mantienen vivas técnicas transmitidas entre generaciones.