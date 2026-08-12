Titulares de la AUH cobran un extra de más de $50.000 en agosto: cómo saber si te corresponde

Agosto llega con una buena noticia para ciertos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) les depositará un "extra" que supera los $50.000.

Se trata de un monto adicional destinado a acompañar los gastos relacionados con el cuidado y la alimentación durante los primeros años de vida, de acuerdo con lo que se indica en anses.gob.ar.

Tras confirmar la actualización de los valores de las prestaciones principales, la ANSES también modificó los montos de los programas complementarios de asistencia.

El pago se acredita junto con la prestación mensual habitual, por lo que los beneficiarios no deben realizar un trámite presencial para recibirlo. De esta manera, el monto se deposita directamente en la cuenta donde cada titular cobra la AUH.

¿A quiénes les corresponde el extra de más de $50.000 de la AUH?





El beneficio en cuestión corresponde al Complemento Leche. Está dirigido a los titulares de la AUH que tienen hijos o hijas menores de 3 años y está destinado a acompañar a las familias durante la primera infancia.

El monto de $56.897 se acredita automáticamente junto con la AUH. No es necesario completar una inscripción ni realizar trámites en las oficinas de ANSES para acceder al beneficio.

En agosto 2026, titulares de la AUH de ANSES reciben un extra superior a los $50.000 correspondiente al Complemento Leche (Imagen ilustrativa).

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria y se utiliza la misma tarjeta de débito con la que cada titular cobra habitualmente la asignación.

Para un hogar con un hijo menor de 3 años, los ingresos de agosto pueden quedar conformados de la siguiente manera:

AUH neta: $120.678,40.

Plan de los Mil Días: $56.897.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total: $249.825,40.

De esta manera, el monto adicional se suma a las prestaciones que ya recibe el grupo familiar y eleva el total depositado por ese hijo durante el mes.

¿Qué hacer si el extra de la AUH no aparece en agosto?

Si el hijo o hija cumple con el requisito de edad y el adicional no figura en la liquidación, lo primero es verificar que los datos personales y familiares estén actualizados en ANSES.

También es importante comprobar que la partida de nacimiento y el DNI del menor estén correctamente registrados.

Si falta documentación o existe algún dato desactualizado, el titular puede presentar los documentos correspondientes mediante Atención Virtual de la ANSES o solicitar un turno para realizar la gestión de manera presencial. De esta forma, el organismo puede validar el vínculo familiar y determinar si corresponde habilitar el pago.

Montos de la AUH en agosto 2026

Para agosto de 2026, la ANSES aplicó una actualización del 1,89% sobre los valores de la AUH. El monto que recibe cada titular depende de la situación del hijo o hija y de la zona de residencia.

Los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH general: $150.848 por hijo, aunque se cobra mensualmente el 80%, equivalente a $120.678,40 .

. AUH por hijo con discapacidad: $491.173, con un pago mensual del 80% de $392.938,40.

AUH para titulares de la Zona 1 (Patagonia): $196.103, de los cuales se perciben mensualmente $156.882,40.

En todos los casos, la ANSES retiene el 20% del monto total. Ese dinero no se pierde, sino que se acumula y se paga posteriormente en una sola cuota una vez presentada y aprobada la Libreta AUH correspondiente.

Así, para la AUH general, la retención mensual es de $30.169,60; para la AUH por discapacidad, de $98.234,60; y para la AUH de Zona 1, de $39.220,60.

Calendario de cobro del extra de la AUH en agosto de 2026

El adicional se acredita junto con la AUH, por lo que la fecha de cobro depende de la terminación del DNI del titular: