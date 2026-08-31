Titulares de la AUH: el simple trámite para recibir hasta $190.000 más por hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuentan con la posibilidad de acceder a un pago adicional por cada hijo a cargo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El beneficio forma parte de los pagos complementarios que pueden recibir quienes cobran esta asignación. Para acceder a este monto extra, los beneficiarios deben completar una gestión dentro del plazo establecido por el organismo previsional.

La suma puede alcanzar los $190.000 por hijo y se encuentra sujeta a la presentación de la documentación correspondiente.

AUH de la ANSES: ¿Cuál es el trámite para recibir el extra en septiembre 2026?





AUH de la ANSES: ¿Cuál es el trámite para recibir el extra en septiembre 2026?



Se trata del 20% de la AUH que la ANSES retiene durante el año y luego libera una vez que se acredita el cumplimiento de determinados requisitos. Quienes hayan cobrado la prestación durante 2025 podrán solicitar ese dinero acumulado por cada hijo a cargo.

El monto que puede recuperarse varía según la situación de cada menor. Para quienes recibieron la prestación durante los 12 meses de 2025, la suma llega hasta $188.069 por cada hijo menor de 18 años y puede alcanzar los $893.658 en el caso de hijos con discapacidad.

Para acceder al dinero retenido, los titulares deben presentar la Libreta AUH, el documento que permite acreditar que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y, cuando corresponde, la asistencia escolar.

La fecha límite para realizar la presentación es el 31 de diciembre de 2026. Quienes no completen el trámite antes de ese día perderán la posibilidad de recuperar el 20% retenido correspondiente a 2025, aunque continuarán cobrando la AUH mensual mientras mantengan las condiciones necesarias para recibirla.

La gestión puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí, el titular debe acceder al apartado correspondiente a la Libreta AUH y verificar la documentación que debe completar.

En caso de que el sistema genere el formulario, deberá descargarse e imprimirse para obtener las certificaciones correspondientes. Los controles de salud y vacunación deben ser completados por un profesional médico, mientras que los niños de entre 5 y 17 años también necesitan acreditar su asistencia escolar.

Una vez que la Libreta esté completa, firmada y sellada, el titular debe cargar una fotografía clara desde Mi ANSES mediante la opción "Subir Libreta". Después de que el organismo apruebe la presentación, el dinero retenido se deposita en la misma cuenta donde se cobra habitualmente la AUH, dentro de los 60 días posteriores a la aprobación.