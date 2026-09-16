Todo sobre el bono de ANSES para jubilados y los nuevos montos de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida en septiembre una nueva actualización de haberes acompañada por el pago del bono extraordinario de hasta $70.000.

Esta medida busca compensar el impacto inflacionario en los ingresos de los adultos mayores con menores recursos. Más información en anses.gob.ar.

El beneficio se otorga de manera automática junto con el cobro mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni inscripciones previas en las oficinas del organismo.

Quiénes cobran el bono de $70.000 completos y a quiénes les toca un proporcional





La acreditación del plus económico depende del nivel de ingresos registrado por cada beneficiario en el sistema previsional:

Cobran el bono completo de $70.000: todos los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo (fijado en $428.633,20 para septiembre). En total, este grupo cobra $498.633,20 de bolsillo.

Cobran un bono proporcional: quienes perciben un haber mensual ubicado entre los $428.633,20 y el techo de $498.633,20. Reciben una suma variable hasta alcanzar ese límite tope.

Quedan excluidos del bono: beneficiarios que perciben haberes mensuales iguales o superiores a $498.633,20, quienes únicamente reciben el reajuste del 2,11% por movilidad.

Jubilados: todo sobre el bono de la ANSES.

Prestaciones alcanzadas por el plus extraordinario





Además de los jubilados del haber básico, la ANSES liquida el plus de $70.000 a las siguientes categorías: