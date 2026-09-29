Todos los aumentos de octubre: desde servicios y transporte hasta alquileres y prepagas

Se acerca octubre y, como en cada comienzo de mes, los argentinos deberán enfrentar una nueva tanda de aumentos en servicios básicos, tanto públicos como privados, que impactará directamente en los gastos fijos de las familias.

Después del dato de inflación de agosto del 1,7%, empresas y gobiernos ajustarán sus cuadros tarifarios para octubre, entre otros, en el servicio de agua, luz y gas, boletos del transporte público y alquileres.

En algunos casos, los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas contractuales vigentes serán los instrumentos que determinarán los nuevos valores. En otros, los aumentos se producirán por decisión unilateral de los prestadores o reguladores.

Agua corriente



Las tarifas de agua de AySA subirán un 2,17% en octubre, según el Coeficiente de Modificación K publicado por el ERAS en su sitio oficial. El coeficiente pasará de 2.326,1757 en septiembre a 2.376,5912 en octubre, en el marco del mecanismo de actualización mensual basado en la fórmula polinómica que combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

El tope del 3% mensual que rigió de mayo a agosto dejó de aplicarse a partir de septiembre, por lo que los ajustes de octubre responden directamente a la fórmula sin techo.

La tarifa del agua corriente subirá 2,17% en octubre.

Luz y gas



El ENREGE publica los cuadros tarifarios de las empresas Metrogas, Naturgy BAN, Edenor y Edesur mensualmente en el Boletín Oficial, generalmente en los últimos días del mes previo. Los valores exactos de octubre aún no fueron publicados.

En agosto, la luz subió un 1,78% para Edenor y un 1,71% para Edesur, mientras que el gas acumuló un incremento del 3,01% promedio en julio.

A eso se suma un cambio estructural: el Senado convirtió en ley la reforma del régimen de zonas frías, que reduce el subsidio de entre el 30% y el 50% sobre la tarifa de gas para más de un millón de usuarios en 11 provincias fuera de la Patagonia, que quedarán fuera del beneficio automático y pasarán a depender del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

En octubre aumenta el servicio de luz y de gas.

Alquileres





Habrá nuevos ajustes para una parte de los contratos de alquiler que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central (BCRA).

Con la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos nuevos ya no tienen una frecuencia ni un índice obligatorio: las partes pueden acordar libremente el plazo y el mecanismo de actualización.

Para octubre, según los valores difundidos para ese índice, los porcentajes dependen de la periodicidad pactada. Ajuste trimestral: 6,72%. Ajuste cuatrimestral: 9,83%. Ajuste semestral: 17,04%. Ajuste anual: 31,67%.

Habrá un ajuste en algunos alquileres en octubre.

Transporte



En el transporte público comenzará a regir un nuevo aumento desde el 1 de octubre. Las tarifas del subte y los colectivos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires suben 3,7%, de acuerdo con el esquema de actualización automática que aplican ambas jurisdicciones. El incremento surge de la fórmula que combina el último dato de inflación del Indec, que en agosto fue del 1,7%, con un adicional de dos puntos porcentuales.

En las líneas de colectivos de jurisdicción provincial en el AMBA, las nuevas tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $1.206,39.

Tramo de 3 a 6 km: $1.357,18.

Tramo de 6 a 12 km: $1.507,98.

Tramo de 12 a 27 km: $1.809,58.

Para los colectivos en CABA, según la distancia, los nuevos montos son:

0 a 3 km: $920,48.

3 a 6 km: $1.022,81.

6 a 12 km: $1.101,59.

12 a 27 km: $1.180,44.

En cuanto a la tarifa del subte, el valor del boleto irá a $1.817. En paralelo, la tarifa del Premetro experimentará un ajuste proporcional y pasará a costar cerca de $700. En lo que va del año, el pasaje de subte acumula un aumento del 50,66%, colocándose por encima de la inflación del mismo período (33,5%).

En cuanto a los trenes del AMBA, el último aumento confirmado data del 1 de septiembre, cuando el boleto mínimo subió un 14,29% hasta los $480 con SUBE registrada. Aún no se publicó el cuadro tarifario ferroviario para octubre.

En lo que va del 2026, el pasaje de subte acumula un aumento del 50,66%, por encima de la inflación (33,5%).

Medicina prepaga



Las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos de hasta 4,9% en las cuotas de sus planes de salud a partir de octubre.