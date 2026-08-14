Todos los descuentos en supermercados que pueden aprovechar los jubilados de ANSES durante agosto

Llegó la mitad de agosto y los jubilados y Pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todavía tienen varias opciones para ahorrar en compras. Distintas cadenas de supermercados ofrecen descuentos y promociones que pueden aprovechar durante lo que queda del mes.

El programa Beneficios Capital Humano ANSES reúne propuestas que les permite a los adultos mayores cuidar su bolsillo en gastos cotidianos. Hoy, la iniciativa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y cerca de 12.000 puntos de venta distribuidos en diferentes localidades del país.

Los beneficios no se limitan a los supermercados. También incluyen farmacias, perfumerías y ópticas, entre otros comercios. De esta manera, los descuentos pueden aplicarse a compras de alimentos, medicamentos, productos de higiene y otros gastos habituales.

La forma de obtener el beneficio puede variar según el comercio. En algunos casos, el descuento se aplica en el mismo momento de la compra, mientras que en otros se realiza un reintegro después del pago.

Por eso, es fundamental consultar las condiciones de cada beneficio, especialmente los límites de reintegro o descuento establecidos.

Descuentos para jubilados en supermercados durante agosto

El programa ofrece descuentos desde el 10% en supermercados y, en algunos casos, sin límite de devolución. También incluye una rebaja del 20% en productos de perfumería y limpieza.

Entre las principales promociones disponibles se encuentran:

10% de descuento sin tope: se aplica sobre todos los productos, incluidas las carnes, y en algunos casos se suma un 20% adicional para artículos de perfumería y limpieza. La promoción está disponible de lunes a jueves.

15% de descuento sin tope: algunas cadenas ofrecen esta rebaja sobre todos los rubros durante días específicos de la semana.

10% de descuento con un tope de $35.000: la promoción está disponible de lunes a miércoles.

10% de descuento con reintegro de hasta $2.000 por operación: se puede utilizar los lunes.

10% de descuento con límite mensual: contempla un máximo de $1.000 por compra y $15.000 por mes, con vigencia de lunes a domingo.

Además, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos, donde se ofrece un 10% de descuento en todos los rubros, con un límite de $1.000 por operación mediante reintegro.

Los jubilados y pensionados pueden consultar los comercios adheridos en la página oficial del programa, donde también encontrarán los detalles y condiciones de cada promoción.

Jubilados y pensionados puedan aprovechar los descuentos de ANSES y el Ministerio de Capital Humano durante lo que resta de agosto (Imagen ilustrativa).

Cómo acceder a los descuentos

Para aprovechar las promociones, los jubilados deben abonar sus compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de su jubilación o pensión.

En los casos en los que el beneficio funciona mediante reintegro, el dinero se acredita posteriormente, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada promoción.

Antes de realizar una compra, es muy importante consultar las condiciones del beneficio, los días de vigencia y los topes correspondientes.

Descuentos en farmacias y ópticas para jubilados

Los jubilados y pensionados también pueden acceder a descuentos en farmacias adheridas al programa de beneficios. La rebaja puede ser de entre 10% y 15% y se obtiene al pagar directamente con la tarjeta de débito en la que se cobran los haberes.

En los comercios que aplican el beneficio mediante reintegro bancario, el límite establecido es de $1.000 por operación. El tope puede acumularse a través de distintas compras, según las condiciones de cada establecimiento.

En el caso de las ópticas adheridas, también se ofrecen descuentos de entre 10% y 15%. Para acceder, es necesario abonar la compra en el local con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación.

Cuando la devolución se realiza posteriormente a través del banco, el tope es de $1.000 por transacción, de acuerdo con las condiciones del beneficio.

Otros beneficios para jubilados de ANSES en agosto

Además de las promociones generales, existen beneficios adicionales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de determinadas entidades bancarias. Las condiciones varían según el banco, el medio de pago y el tipo de compra.

Reintegro adicional del 5% : algunos bancos ofrecen un beneficio extra sobre las compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante billeteras virtuales asociadas. El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 y uno mensual de $20.000, y puede acumularse con otras promociones vigentes en supermercados adheridos.

: algunos bancos ofrecen un beneficio extra sobre las compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante billeteras virtuales asociadas. El reintegro tiene un y uno mensual de $20.000, y puede acumularse con otras promociones vigentes en supermercados adheridos. Hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés: determinados clientes pueden acceder a un ahorro de hasta el 25% y hasta 3 cuotas sin interés al pagar con tarjetas de débito o crédito. El beneficio contempla topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

de ahorro y cuotas sin interés: determinados clientes pueden acceder a un ahorro de hasta el 25% y hasta 3 cuotas sin interés al pagar con tarjetas de débito o crédito. El beneficio contempla topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. 20% de descuento en supermercados: quienes cobran sus haberes en algunas entidades pueden obtener un 20% de descuento los martes, al pagar con tarjeta de débito o mediante código QR. El tope alcanza los $25.000 con débito y los $15.000 con QR. Además, existen beneficios adicionales del 50% en farmacias adheridas y del 10% en combustibles.

de descuento en supermercados: quienes cobran sus haberes en algunas entidades pueden obtener un 20% de descuento los martes, al pagar con tarjeta de débito o mediante código QR. El tope alcanza los $25.000 con débito y los $15.000 con QR. Además, existen beneficios adicionales del 50% en farmacias adheridas y del 10% en combustibles. 5% adicional con billeteras virtuales bancarias: algunos bancos ofrecen un 5% de descuento extra al pagar mediante aplicaciones bancarias, con un límite de $5.000 por semana y por persona. Esta promoción puede sumarse a otros descuentos disponibles en supermercados adheridos.

Las condiciones pueden variar según la entidad y la promoción vigente. Por eso, antes de realizar una compra, es recomendable consultar los días de vigencia, los topes y los medios de pago habilitados en anses.gob.ar/anses-comercios.