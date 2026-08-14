Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría ocurrir según pronóstico oficial

Con la llegada del tramo final de agosto se renueva la expectativa por la Tormenta de Santa Rosa, uno de los eventos climáticos más populares del país.

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se trata de un evento científico específico con fecha fija, sino de un fenómeno vinculado a la transición hacia la primavera que suele desatar precipitaciones intensas en la Región Pampeana y el centro argentino.

El origen de la leyenda de Santa Rosa de Lima

El nombre remite a Isabel Flores de Oliva, conocida popularmente como Santa Rosa de Lima, patrona de América.

La tradición oral ubica su origen en 1615, cuando las oraciones de la religiosa habrían desencadenado un fuerte temporal sobre las costas de Perú, impidiendo el desembarco y ataque de buques piratas en la ciudad de Lima.

Aunque la Iglesia Católica reordenó su santoral en 1969 fijando la festividad para el 23 de agosto, en la República Argentina se mantiene la conmemoración tradicional cada 30 de agosto. Por esta razón, los episodios de lluvia y viento fuerte registrados durante los últimos días del invierno son adjudicados culturalmente a la santa.

Cuándo puede producirse el temporal según el SMN

Desde el Servicio Meteorológico Nacional aclararon que las tormentas suelen ocurrir en una ventana temporal flexible vinculada al choque de masas de aire frío y cálido. Si bien la costumbre popular apunta a fin de mes, el organismo oficial detalló el rango posible de ocurrencia: