Trágica muerte de un famoso rescatista de animales: ¿Quién era "El Polaco" Riemersma?

Eduardo Groh Riemersma, histórico referente del rescate animal y creador del refugio "El Montecito de los Canichones", falleció este jueves, a los 49 años, tras protagonizar un violento accidente de moto. Su partida causó conmoción y abrió una gran incógnita sobre el futuro de los 250 perros que tenía a su cuidado.

El trágico episodio ocurrió cerca de las 15:40 en la rotonda de Avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet, en Santiago del Estero. Por motivos que investiga la fiscalía a cargo de Martín Silva, "El Polaco" perdió el control de su motocicleta KTM 990 Adventure y cayó pesadamente sobre el asfalto.

Personal del SEASE lo trasladó de urgencia al Hospital Regional, pero el médico de guardia, Francisco Alderete, confirmó que ingresó sin signos vitales debido a un severo traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y hundimiento de tórax. En paralelo, la División Criminalística y la Policía Científica trabajan en el lugar del hecho y en la morgue para completar las pericias de rigor.

De una tragedia personal al refugio emblema

Nacido en la localidad de Bandera y con un paso previo por Alemania, la vida de Groh Riemersma estuvo marcada por la resiliencia y un profundo giro hacia la solidaridad.

En su juventud, sobrevivió a un grave atropello a la salida de un boliche que lo dejó en coma, le provocó dos infartos y le demandó un año volver a caminar. Años después, la muerte de su perra dogo y la llegada de un perro rescatado que le regaló su suegro terminaron por encender su vocación definitiva.

Así fundó en 2006 El Montecito de los Canichones, un espacio que primero funcionó en su ciudad natal y luego se afianzó sobre la Ruta 16, en el departamento La Banda. El propio Groh Riemersma popularizó el término "canichones" para denominar a los perros callejeros que rescataba, llegando a albergar a más de 400 animales simultáneamente, entre ellos ancianos o con discapacidades motrices.

El dolor de la comunidad y el último video

Sostener el refugio implicaba un trabajo incansable, sin francos ni feriados, basado en donaciones de padrinos, talleres de concientización en escuelas y su propia dedicación diaria.

Su compromiso era tal que, horas antes del accidente fatal, había compartido su última publicación en redes sociales: un video sonriente trasladando a sus perros a la peluquería canina. "¡Así salimos hoy de Narnia rumbo a la pelu con los flequilludos!!", escribió.

De perder a su perra a crear un refugio: "El Polaco" Groh Riemersma es el proteccionista que murió en un choque en Santiago del Estero.

La noticia desató una inmediata ola de despedidas y mensajes de congoja en redes sociales, donde vecinos y proteccionistas no ocultaron su desesperación por el destino de los animales: "¿Quién se hará cargo de esos 250 animales que tenía este hombre tan joven?", lamentó una colaboradora, despidiendo a un referente insustituible de la lucha por los derechos de los animales en la provincia.



