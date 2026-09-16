TramBus entre Nueva Pompeya y Aeroparque: cómo será el recorrido y cuánto costará cada viaje

El nuevo servicio de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires, el TramBus que cuenta con unidades eléctricas, prepara su recorrido que permitirá conectar el barrio de Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery.

Lo realizará mediante la Traza 1 (T1), la cual permitirá conectar el trayecto de la vía emergente con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y las líneas de trenes Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento.

El TramBus permitirá conectar varios barrios porteños.

Que recorrido realizará la T1 del TramBus

Las unidades partirán desde el Centro de Transbordo de Avenida Sáenz, donde se conecta con la línea Belgrano Sur, circularán por las avenidas Sáenz, La Plata, Rivadavia, Ángel Gallardo y Juan B. Justo hasta llegar a la costanera y conectar con el Aeropuerto Jorge Newbery.

Dentro del recorrido que comenzará en Aeroparque, están contempladas paradas en Costanera Rafael Obligado, Dorrego, Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón y José María Moreno antes de regresar a Sáenz.

El flamante medio de transporte tendrá una extensión aproximada de 20 kilómetros para recorrer la Ciudad en sentido norte-sur, con paradas ubicadas cada 500 metros y una frecuencia que abarca una unidad cada cuatro minutos para agilizar el transporte en hora pico.

Cuánto cuesta viajar en el TramBus

Los pasajeros que decidan viajar en las unidades eléctricas deberán abonar una tarifa que corresponde al recorrido de la línea 34 y podrán hacerlo mediante la utilización de tarjetas de débito, crédito o NFT.

Actualmente, las líneas de colectivos que operan en CABA tienen un costo mínimo de $887,87; sin embargo, desde el próximo jueves 1 de octubre sufrirán un aumento del 3,7% en las tarifas que lo ubicará en $920,85.