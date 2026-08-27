Tras 55 horas de cierre, reabrió Aeroparque y retomó las operaciones: cuándo quedarán normalizados los vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery reabrió sus puertas este jueves a las 16 tras permanecer inactivo durante 55 horas consecutivas debido a trabajos de mantenimiento programado y mejoras de infraestructura.

La reapertura de la terminal aérea permitirá el paulatino restablecimiento del transporte aéreo de cabotaje y regional, luego de que decenas de vuelos debieran ser cancelados o reprogramados hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante el reacondicionamiento.

El cierre temporal obedeció a la necesidad de concretar obras sobre el asfalto de la pista, así como a la actualización tecnológica de los sistemas de balizamiento e inspecciones de seguridad operacional requeridas por las autoridades aeronáuticas.

Cronograma de normalización de las aerolíneas

A partir de la habilitación de la pista, las distintas compañías aéreas comenzarán a trasladar sus aeronaves desde las cabeceras alternativas para dar inicio al esquema operativo.

No obstante, las empresas advirtieron que la normalización total de la grilla de vuelos demandará al menos 24 horas debido a la reprogramación de tripulaciones y la logística de flota.

Los primeros despegues y aterrizajes se llevarán a cabo de manera escalonada a partir de media tarde. Las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus pasajes a través de las aplicaciones móviles o sitios web de cada empresa antes de dirigirse al predio.

Impacto operativo en el transporte aéreo

Durante las 55 horas de inactividad, la derivación de partidas hacia Ezeiza evitó la parálisis del servicio de cabotaje, aunque generó demoras operativas por el incremento del flujo de personas en la terminal internacional.

Las obras concluidas en el Aeroparque Jorge Newbery buscan optimizar los estándares de seguridad operativa en la pista principal y agilizar la atención de viajeros de cara a la temporada de viajes de los próximos meses.