El servicio eléctrico quedó normalizado este domingo a la mañana tras el apagón masivo en el AMBA que, durante varias horas, afectó a barrios porteños y partidos del Conurbano.

El corte de luz había alcanzado a casi 700 mil usuarios de las empresas concesionarias Edesur y Edenor, y generó dificultades en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la Ciudad, la interrupción se registró en Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto, Villa Santa Rita y Villa General Mitre.

En el Conurbano, los inconvenientes alcanzaron a usuarios de Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría.

La emergencia también tuvo impacto en la vía pública: numerosos semáforos y luminarias dejaron de funcionar, lo cual provocó complicaciones para circular por calles y avenidas durante la noche.

Además, personal de Bomberos de la Ciudad tuvo que intervenir para asistir a personas que habían quedado atrapadas dentro de ascensores como consecuencia del corte de energía.

Finalmente, este domingo a las 7:15 las distribuidoras informaron que el suministro había sido restablecido prácticamente en su totalidad.

Tras el apagón masivo en el AMBA, se restableció el servicio eléctrico.