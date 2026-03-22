Tras la tormenta del sábado: ¿Cómo estará el clima este domingo 22 de marzo y en el comienzo de la semana?

Luego del alerta por tormentas que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires durante el sábado, el tiempo comenzará a estabilizarse.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el domingo 22 de marzo se presentará con condiciones más tranquilas y sin precipitaciones en el AMBA.

Así, se espera una jornada mayormente agradable. Las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 24 grados, con presencia de sol y sin probabilidades de lluvia.

Durante las primeras horas del día el ambiente será fresco por el ingreso de viento del sector sur, lo que provocará un descenso térmico en la mañana.

Con el avance de la jornada, el viento cambiará gradualmente hacia el este. Ese giro favorecerá un ascenso moderado de la temperatura y una tarde templada, con condiciones propicias para realizar actividades al aire libre.

El pronóstico del SMN para este domingo y la semana que arranca.

El pronóstico del tiempo para la semana



El comienzo de la semana mostrará algunas variaciones, aunque sin fenómenos significativos.

Para el lunes se prevé una mínima de 17 grados y una máxima cercana a los 22, con cielo mayormente cubierto durante gran parte del día. Aun así, el pronóstico no indica probabilidades de precipitaciones.

El martes, en cambio, será el día más fresco de la semana. La temperatura mínima descenderá hasta los 12 grados y el cielo estará parcialmente nublado. Este cambio confirmará el ingreso de una nueva masa de aire más fría que pondrá fin al período de inestabilidad registrado el sábado.

Así, tras el episodio de tormentas, el arranque de la semana estará marcado por tiempo estable y temperaturas moderadas en el Área Metropolitana, en un escenario muy diferente al que se vivió durante el fin de semana.