Tras las fuertes lluvias, llegan vientos con ráfagas de 60 km/h a Buenos Aires: ¿Cómo sigue el tiempo?

Las fuertes lluvias que afectaron a Buenos Aires durante la madrugada de este lunes empiezan a quedar atrás, pero el tiempo todavía tendrá algunas sorpresas. Después de las precipitaciones, llegan vientos intensos, con ráfagas que rozarán los 60 km/h.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance del viento del sur hará que las temperaturas bajen y pondrá fin al "calorcito" que se venía sintiendo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Durante la mañana de este martes todavía podrían registrarse algunos "chaparrones", con una probabilidad de entre 40 y 70%. A esto se sumarán las primeras ráfagas de entre 42 y 50 km/h, que marcarán el inicio de una jornada más fresca en la región.

Para la tarde, el SMN anticipa una temperatura máxima de 19 grados, acompañada por ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Hacia la noche, el termómetro bajará hasta los 16 grados y el viento irá perdiendo intensidad, con ráfagas de hasta 42 km/h.

Esta situación hará que el "fresquito" vuelva durante algunos días al AMBA. Y después de este cambio de tiempo, se esperan nuevas lluvias en la región. Sí, otra vez.

El viento del sur cambia el ambiente en el AMBA

El cambio más marcado llegará con la rotación del viento. Después de soplar del este y sudeste, irá girando hacia el sudoeste y podría dejar ráfagas superiores a los 60 km/h. Este ingreso de aire del sur marcará un quiebre en las condiciones.

Con el avance del frente también comenzará a entrar aire más seco. Por eso, hacia la noche bajarán tanto la humedad como la nubosidad, y el ambiente se volverá mucho más fresco después de las lluvias.

Tras las lluvias, el viento del sur trae un cambio de las condiciones en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Miércoles con aire más seco y temperaturas más bajas

El miércoles será el día que mostrará con mayor claridad este cambio de ambiente. La jornada iniciará fresca, con una mínima de 10 grados, y tendrá una máxima de 19, sin lluvias y con cielo mayormente soleado.

Será una buena oportunidad para ventilar los ambientes y aprovechar algunas horas de aire más seco. Los vientos soplarán del sur y sudoeste, entre leves y moderados, mientras que hacia la tarde volverá a aumentar de a poco la humedad.

Para el miércoles, el panorama previsto es:

Mínima: 10 grados.

Máxima: 19 grados.

Lluvias: no se esperan.

Cielo: mayormente soleado.

Viento: del sur y sudoeste, entre leve y moderado.

Pronóstico del tiempo para el miércoles 30 de septiembre en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El jueves vuelve el fresco y el viernes baja más la temperatura

El jueves llegará otro frente frío, aunque más débil, que volverá a renovar el aire fresco y seco sobre el AMBA. La temperatura se moverá entre 11 y 18 grados, con viento del sur y sudoeste y algunas ráfagas.

Por ahora, los modelos meteorológicos muestran diferencias sobre la posibilidad de lluvias durante esa jornada. Mientras uno de los principales pronósticos no las contempla, otro marca la chance de precipitaciones débiles.

El descenso térmico se hará más evidente el viernes. La mínima podría ubicarse cerca de los 7 grados, mientras que la máxima llegaría a 17. La mañana se presentaría despejada, aunque las nubes comenzarían a ganar terreno durante la tarde.

El cambio de ambiente, de todas formas, podría durar poco. Hacia la madrugada del sábado se espera el avance de otro frente frío, que podría volver a generar lluvias y tormentas en Buenos Aires.

El tiempo para el jueves y viernes en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).



