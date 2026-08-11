Tren y subte sin descuento: cómo funciona ahora la Red SUBE en el AMBA

En el marco del reacomodamiento tarifario del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Red SUBE dejó de aplicar el descuento del 50% en el segundo viaje en subte para aquellos usuarios que hayan utilizado previamente el servicio de trenes. Desde este mes, ambos tramos pasaron a cobrar la tarifa plena.

Desde la gestión porteña señalaron que el beneficio dejó de aplicarse debido a que el Gobierno nacional interrumpió el financiamiento de las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones. La Ciudad había asumido el costo de manera transitoria mientras avanzaban las negociaciones.

Cómo queda el esquema de combinaciones

A pesar del recorte en ese trayecto específico, el programa mantiene distintos criterios según el orden del viaje y la jurisdicción de los medios utilizados:

Subte a Tren: Si el recorrido se inicia en el Subte (abonando la tarifa completa), la combinación posterior en tren o en líneas de colectivos nacionales y porteñas conserva la bonificación del 50% .

Red en CABA: Los descuentos continúan vigentes entre los medios bajo jurisdicción porteña (subte, premetro y las 27 líneas de colectivos de CABA). En estos casos, el primer viaje se paga al 100%, el segundo al 50% y del tercero en adelante al 25%, dentro de la ventana de 120 minutos.

Líneas excluidas: Quedan fuera de la integración tarifaria como segundo viaje tanto el subte al descender del tren como los colectivos de jurisdicción provincial bonaerense y municipal.

Para acceder a cualquiera de las bonificaciones activas, se exige el pago mediante la Tarjeta SUBE registrada, la SUBE Digital o el código QR desde la aplicación oficial.