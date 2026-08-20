El Tren Sarmiento cambia su servicio diferencial: cómo queda la nueva frecuencia semanal

El Tren Sarmiento incorporó una modificación en el funcionamiento de su servicio diferencial, una alternativa que conecta las estaciones de Once y Moreno con menos paradas que el recorrido convencional. A partir de este cambio, los pasajeros cuentan con una mayor disponibilidad de este servicio para realizar sus viajes durante la semana.

La prestación, que comenzó a implementarse el 17 de junio dentro del servicio que une Once con Bragado, inicialmente circulaba solamente los lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, ante el crecimiento de la cantidad de pasajeros, se decidió sumar nuevas frecuencias los martes y jueves extendiendo así su funcionamiento a todos los días hábiles.

¿Cómo queda el servicio diferencial del Tren Sarmiento?

¿Cómo queda el servicio diferencial del Tren Sarmiento?

La propuesta diferencial del Tren Sarmiento apunta especialmente a los pasajeros que realizan trayectos largos entre el oeste del Gran Buenos Aires y la Ciudad y buscan una opción más cómoda para viajar. Al contar con menos paradas y mejores comodidades a bordo, el servicio puede resultar una alternativa atractiva para quienes pasan varias horas por día trasladándose.

Entre los principales beneficios se encuentran los asientos reclinables, los coches climatizados y los baños dentro de las formaciones. Además, los pasajeros pueden comprar el boleto de manera anticipada y cuentan con un kiosco a bordo, una opción que permite hacer más cómodo el viaje, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

El pasaje tiene un valor de $2.600 por tramo, tanto para quienes viajan entre Once y Haedo como para aquellos que realizan el recorrido completo hasta Moreno. Si se lo compara con el servicio común, cuyo boleto cuesta entre $590 y $730, representa una diferencia importante, aunque continúa siendo una alternativa más económica frente a otros medios de transporte, como las combis, que pueden superar los $11.000.

Con la incorporación de las nuevas frecuencias de martes y jueves, la formación realiza el recorrido entre Once y Moreno con una única parada intermedia en Haedo. En el sentido Once-Moreno, sale de Once a las 18:35, llega a Haedo a las 19:16, parte nuevamente a las 19:21 y arriba a Moreno a las 19:53.

En el sentido contrario, el servicio parte de Moreno a las 6:29 y llega a Haedo a las 7:01. Luego de una breve detención, retoma el viaje a las 7:05 y finalmente arriba a la estación Once a las 7:50. Estos horarios son los mismos que mantiene la formación que continúa su recorrido hacia Bragado.

Tren Belgrano sur con interrupciones y servicios reducidos en varios ramales

Uno de los servicios que presenta modificaciones es el ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano. En este caso, las formaciones circulan con un recorrido limitado entre las estaciones Tapiales y M.C.G. Belgrano debido a las obras que se realizan en la zona de vías.

De esta manera, el servicio no completa su recorrido habitual hasta los puntos que normalmente conecta. Los pasajeros que utilicen este ramal deberán tener en cuenta la modificación al momento de organizar sus viajes, especialmente quienes tengan como origen o destino una estación ubicada fuera del tramo que actualmente permanece operativo.

Otro de los servicios afectados corresponde al tren turístico que conecta Tomás Jofré con Mercedes. La circulación de estas formaciones se encuentra actualmente interrumpida, por lo que no se realizan los viajes habituales entre ambas localidades.

La interrupción también alcanza al servicio que une Puente Alsina con Aldo Bonzi. Según informó Trenes Argentinos, este recorrido permanece suspendido hasta nuevo aviso debido a razones de seguridad operacional, por lo que los usuarios no cuentan con circulación ferroviaria en este tramo.