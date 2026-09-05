Triple pago para la AUH en septiembre: qué montos y beneficios recibirán las familias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene listo el esquema de pagos correspondiente a septiembre y las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden consultar cuánto cobrarán durante el nuevo mes.

El incremento de septiembre para las prestaciones será del 2,11% y alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La AUH recibe un triple pago en septiembre: ¿Cómo se componen los ingresos?

Con el aumento del 2,11%, las familias titulares de las asignaciones recibirán los siguientes valores:

AUH general

Monto bruto: $154.031 por hijo.

$154.031 por hijo. Retención del 20%: $30.806,20.

$30.806,20. Pago efectivo mensual: $123.224,80.





AUH por discapacidad

Monto bruto: $501.536 por hijo.

$501.536 por hijo. Retención del 20%: $100.308.

$100.308. Pago efectivo: $401.228.





En el caso de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto también será de $154.031 por cada embarazo.

La retención del 20% no se pierde. Ese porcentaje queda acumulado y puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, documentación que permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia educativa correspondientes a los menores.

En septiembre, los titulares de la AUH recibirán un nuevo aumento en sus ingresos y otros extras económicos, según la situación de cada familia.

A estos montos se pueden sumar tres beneficios adicionales: la Prestación Alimentar, el Complemento Leche y la Asignación por Cuidado de Salud Integral.

1. Prestación Alimentar

La antigua Tarjeta Alimentar, actualmente denominada Prestación Alimentar, funciona como un refuerzo destinado a la compra de alimentos y bebidas de primera necesidad.

Para septiembre, los valores previstos son:

Un hijo y titulares de AUE: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres hijos o más: $149.425.

La acreditación es automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos, por lo que no es necesario realizar una inscripción específica para acceder al beneficio.

2. Complemento Leche

Las familias con niños de hasta 3 años pueden acceder además al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a acompañar la alimentación y el desarrollo durante la primera infancia.

El beneficio se actualiza de acuerdo con la movilidad de ANSES y en septiembre de 2026 alcanzará los $58.098.

Por ejemplo, un hogar con un hijo menor de tres años que cobre la AUH general podría sumar el pago efectivo de la asignación, la Prestación Alimentar y este complemento, elevando de manera considerable el ingreso mensual.

3. Asignación por Cuidado de Salud Integral

La Asignación por Cuidado de Salud Integral contempla un pago anual para titulares de la AUH que tienen hijos durante sus primeros tres años de vida.

El importe equivale al valor correspondiente de la AUH, tanto en su modalidad general como en el caso de hijos con discapacidad, según corresponda.

Para recibirlo no se requiere una gestión adicional. El beneficio se acredita automáticamente cuando se cumplen las condiciones previstas: haber cobrado la AUH durante el año anterior y haber realizado los controles de salud y vacunación correspondientes a los niños menores de tres años.

Fechas de cobro de la AUH en septiembre de 2026

ANSES organizó el calendario de pagos de septiembre de acuerdo con la terminación del DNI del titular. Las fechas establecidas son: