Túnel de Agua Negra: cómo es la tuneladora que utilizarán para conectar San Juan con Chile por la Cordillera de los Andes

La construcción del Túnel de Agua Negra, que conectará a la provincia de San Juan con la región de Coquimbo en Chile, se llevará a cabo con una tuneladora, conocida como Tunnel Boring Machine (TBM), que está diseñada para perforar y revestir la zona en simultáneo.

Estas máquinas suelen tener un peso superior al de 6.000 toneladas y la capacidad de alcanzar más de 150 metros de longitud; sin embargo, no pueden realizar curvas cerradas y requieren que el terreno presente grandes radios de curvatura.

La tuneladora que utilizarán para este proyecto binacional está equipada con una cabeza de corte, que posee una rueda frontal giratoria con herramientas de carburo de tungsteno que trituran la roca o el suelo; luego de esto, estas piedras y la tierra se recogen y se sacan mediante cintas transportadoras internas.

Además, tienen la posibilidad de revestir de forma simultánea el túnel debido a que, a medida que avanza la perforación, los brazos mecánicos colocan piezas de hormigón denominadas "dovelas" para conformar las paredes de este nuevo espacio.

Cómo está conformada la tuneladora

Estas máquinas cuentan con un escudo delantero en el que se aloja la rueda de corte giratoria, la cual es necesaria para comenzar el proceso de excavación y los motores principales.

La tuneladora TBM que requerirán para la construcción del nuevo paso fronterizo entre Argentina y Chile.

Además, cuenta con un sistema de propulsión, en el que se utilizan gatos hidráulicos que se apoyan en el túnel para empujar la máquina hacia adelante y con plataformas traseras con sistema de ventilación, electricidad y bombeo.

El proyecto prevé que se construyan dos túneles paralelos, que cuenten con una extensión de aproximadamente 14 kilómetros cada uno y con un único carril, para facilitar el acceso terrestre entre los dos países.