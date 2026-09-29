Últimos días de septiembre con Cuenta DNI: ¿Cómo aprovechar los descuentos?
La billetera virtual del Banco Provincia mantiene distintos beneficios durante los últimos días del mes.
Septiembre llega a sus últimos días y Cuenta DNI todavía ofrece varias promociones para quienes buscan reducir el gasto en las compras cotidianas.
Los beneficios abarcan distintos comercios y rubros, con porcentajes de descuento y topes de reintegro que varían según cada propuesta.
Antes de que termine el mes, todavía hay tiempo para aprovechar algunas de estas promociones y organizar las compras en función de los días en que están disponibles.
¿Cuáles son los descuentos disponibles de Cuenta DNI para los últimos días del mes?
Además, Cuenta DNI permite financiar determinadas compras mediante las tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación. Hasta el 30 de septiembre inclusive, los usuarios pueden pagar con código QR en hasta tres cuotas sin interés en los comercios adheridos, aunque la promoción no incluye a los establecimientos del rubro alimenticio.