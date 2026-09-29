Últimos días de septiembre con Cuenta DNI: ¿Cómo aprovechar los descuentos?

Septiembre llega a sus últimos días y Cuenta DNI todavía ofrece varias promociones para quienes buscan reducir el gasto en las compras cotidianas.

Los beneficios abarcan distintos comercios y rubros, con porcentajes de descuento y topes de reintegro que varían según cada propuesta.

Antes de que termine el mes, todavía hay tiempo para aprovechar algunas de estas promociones y organizar las compras en función de los días en que están disponibles.

¿Cuáles son los descuentos disponibles de Cuenta DNI para los últimos días del mes?

¿Cuáles son los descuentos disponibles de Cuenta DNI para los últimos días del mes?

Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope de devolución de $6.000 semanales por persona.

Veterinarias y locales de mascotas: 30% de descuento los sábados, con un límite de $8.000 por semana y por persona.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000.

Garrafas: 40% de reintegro todos los días, con un tope mensual de $18.000 por persona.

Clubes, universidades y entidades educativas: 40% de descuento todos los días, con un máximo de $6.000 por semana.

Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de devolución.





Además, Cuenta DNI permite financiar determinadas compras mediante las tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación. Hasta el 30 de septiembre inclusive, los usuarios pueden pagar con código QR en hasta tres cuotas sin interés en los comercios adheridos, aunque la promoción no incluye a los establecimientos del rubro alimenticio.