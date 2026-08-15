Un circuito de cascadas inmerso en bosques legendarios y un lago cristalino: una escapada digna de película

Hay paisajes que parecen diseñados para no ser olvidados: árboles gigantes, senderos que desaparecen entre la vegetación y el sonido permanente del agua que anticipa una aventura en plena naturaleza.

En plena Patagonia existe un rincón donde esa experiencia se multiplica: es posible caminar entre especies milenarias, bordear lagos transparentes y descubrir diferentes cascadas escondidas.

Una propuesta especialmente atractiva para quienes prefieren zapatillas de trekking, mochila y actividades fuera de los circuitos turísticos convencionales.

El lago Ñorquinco se encuentra rodeado por montañas y extensos bosques que conforman una de las postales más impactantes del Parque Nacional Lanín.

Cascadas, bosques legendarios y un lago cristalino: una escapada para descubrir la Patagonia más salvaje

Se trata del, un imponente espejo de agua que se encuentra dentro del, en la provincia de

Desde capital provincial, el viaje requiere internarse hacia la región cordillerana provincial y continuar hasta Aluminé. Para acceder al sector norte del Parque Nacional Lanín se utiliza esta localidad como una de las principales puertas de entrada.

La conexión regional continúa mediante las rutas provinciales 23, 13 y 11, esta última vinculada directamente con el área de Ñorquinco. Antes de viajar conviene consultar el estado de los caminos, especialmente durante los meses de nieve.

La geografía es una de las razones principales para conocerlo. Las aguas del lago Ñorquinco aparecen encerradas entre laderas cubiertas de pehuenes o araucarias, ñires, lengas y coihues, conformando una postal típicamente cordillerana.

La presencia de las araucarias aporta además esa apariencia casi prehistórica que distingue a buena parte del norte del Parque Nacional Lanín y da aspecto de escenario de película.

Saltos de agua, araucarias y cumbres nevadas se combinan en un paisaje que muestra el costado más agreste de la Patagonia neuquina.

El paisaje puede recorrerse a pie gracias a diferentes sendas. Desde la casa del guardaparque parte un camino hacia la denominada Cascadita de la Seccional y, continuando aproximadamente cinco kilómetros, es posible alcanzar la Cascada Coloco, uno de los saltos más destacados del área.

A estas alternativas se suman otros pequeños circuitos asociados al lago. La Administración de Parques Nacionales identifica, por ejemplo, las cascadas Gnan Mapu y Nwen Folil entre las sendas del sector Ñorquinco.

Las cascadas aparecen escondidas entre la vegetación y se convierten en una de las grandes recompensas de los senderos de Ñorquinco.

Esto permite dedicar buena parte de la jornada a caminar y descubrir distintos rincones sin que la experiencia se limite únicamente a contemplar el lago desde la costa.

De hecho, el senderismo es el gran protagonista, pero no la única posibilidad. En el entorno regional están contempladas actividades de bajo impacto como observación de flora y aves, ciclismo en sectores habilitados, pesca durante la temporada y propuestas náuticas reguladas, entre ellas kayak y canotaje.

Las actividades náuticas permiten recorrer las aguas desde otra perspectiva y contemplar el entorno natural que rodea al lago.

También es un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de la fotografía. Los reflejos de las montañas y los árboles sobre el agua, las costas, los saltos escondidos entre la vegetación y los gigantescos pehuenes permiten encontrar paisajes diferentes durante todo el recorrido.

La visita requiere, sin embargo, cierta planificación. El Parque Nacional Lanín posee sectores muy extensos y las condiciones de acceso pueden variar según la época del año. Por eso, antes de iniciar cualquier recorrido conviene verificar caminos, condiciones meteorológicas y recomendaciones vigentes de Parques Nacionales.

Las costas de Ñorquinco ofrecen rincones tranquilos desde donde disfrutar del agua, los bosques y las montañas que dominan el horizonte.

Ñorquinco resulta especialmente atractivo para quienes quieren conocer una Patagonia diferente de los circuitos más famosos. En un mismo paseo aparecen agua, montaña, araucarias centenarias y saltos escondidos entre la vegetación, con la posibilidad de recorrerlos caminando y detenerse en distintos puntos panorámicos.

El aislamiento y la conservación del paisaje terminan siendo parte de la experiencia. En lugar de grandes construcciones o propuestas urbanas, este rincón neuquino invita a dedicar varias horas a caminar, escuchar el agua y contemplar uno de los ambientes más característicos del norte del Parque Nacional Lanín.