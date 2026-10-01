Un enorme espejo de agua escondido en Buenos Aires: el refugio perfecto para desconectarse de la rutina

La provincia de Buenos Aires tiene mucho más para ofrecer que sus clásicos destinos de costa, las sierras y las escapadas de campo.

A lo largo de su territorio aparecen rincones "poco conocidos" que sorprenden por cambiar completamente de paisaje sin viajar demasiado lejos.

Entre esas propuestas se encuentra una laguna que parece no tener fin. Además, su tranquilidad y amplitud lo convierten en una alternativa para quienes buscan salir de la rutina.

Desde las alturas se aprecia la inmensidad del espejo de agua y los sectores destinados a las actividades náuticas.

Un enorme refugio natural cerca de CABA

La Laguna Salada Grande es un extenso espejo de agua salobre situado entre los partidos de General Juan Madariaga y General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires.

Su superficie ronda las 5.500 hectáreas, sin contar los numerosos cañadones de desborde que la rodean. En condiciones normales alcanza aproximadamente 2,80 metros de profundidad.

La pesca deportiva es una de las propuestas más tradicionales y convocantes del lugar.

Una de sus curiosidades está en el origen de sus aguas salobres. Esta característica se relaciona con una antigua ingresión marina, una huella del pasado que diferencia al lugar de muchos otros ambientes lacustres bonaerenses.

Junto al espejo de agua se encuentra la Reserva Natural Provincial Laguna Salada Grande, creada para conservar el humedal y sectores del monte de talar. El área protegida alberga una extraordinaria variedad de animales y plantas nativas.

Las pasarelas y muelles permiten acercarse al agua y disfrutar de amplias vistas de la laguna.

Laes una de las actividades tradicionales del lugar y el pejerrey, su gran protagonista. También habitan sus aguas tarariras, bagres, dientudos y otras especies que enriquecen la fauna ictícola.

Quienes prefieren una experiencia más activa pueden recorrer sus aguas en kayak o canoa, además de practicar otras disciplinas náuticas. La amplitud del lugar permite contemplar el paisaje desde una perspectiva completamente diferente.

Recorrer sus aguas en kayak permite contemplar el paisaje desde una perspectiva diferente.

El avistaje de aves es otro de sus grandes atractivos. Cisnes de cuello negro, garzas, gallaretas, cigüeñas y otras especies acuáticas encuentran alimento y refugio entre juncales y totorales.

La reserva conserva además sectores de talar, con ejemplares de tala, coronillo, tembetarí y sombra de toro. Entre la vegetación también encuentran refugio zorros, gatos monteses, hurones, comadrejas y otros representantes de la fauna silvestre.

La presencia de numerosas aves convierte a la zona en un sitio privilegiado para el avistaje y la fotografía de fauna silvestre.

Para quienes quieren conocer mejor este ecosistema, existen visitas guiadas por senderos naturales de la reserva. La propuesta permite interpretar el ambiente y comprender la importancia que tienen estos humedales para la conservación.

También existe la posibilidad de convertir la visita en una escapada de varios días. El área recreativa cuenta con sectores para camping, parrillas, juegos infantiles y otros servicios, ideales para disfrutar del entorno en familia.

El embarcadero es uno de los puntos elegidos por quienes llegan para pescar o navegar.

5 motivos para visitar la Laguna Salada Grande

Paisajes amplios: Sus 5.500 hectáreas ofrecen increíbles panorámicas y horizontes que parecen infinitos.

Avistaje de aves: Flamencos, cisnes, garzas y otras especies convierten la zona en un sitio privilegiado para observar fauna.

Pesca deportiva: El pejerrey es uno de los grandes protagonistas y atrae a aficionados durante buena parte del año.

Actividades náuticas: Sus aguas permiten disfrutar de paseos en kayak, canoa y otras propuestas al aire libre.

Naturaleza y tranquilidad: Es una alternativa ideal para alejarse del movimiento de los destinos más concurridos y disfrutar de un entorno protegido.