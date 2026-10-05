Un enorme lago de origen glaciario con playas paradisíacas y vistas a un imponente volcán

Entre montañas y extensos bosques, Neuquén esconde algunas de las postales más impactantes de la Patagonia.

Hay un rincón que suma un atractivo difícil de ignorar: playas naturales desde donde se puede contemplar la silueta nevada de un imponente volcán.

Sin dudas, un escenario ideal para una escapada entre naturaleza, tranquilidad y aventura.

Desde los puntos elevados de la región se pueden apreciar los enormes espejos de agua rodeados por bosques y cumbres de la Cordillera.

Una maravilla natural de Neuquén





El lago Huechulafquen es un gran espejo de agua ubicado en la provincia de Neuquén, dentro del Parque Nacional Lanín y cerca de Junín de los Andes.

Su paisaje está profundamente vinculado con la historia geológica de la región. En el extremo oriental todavía pueden reconocerse formaciones asociadas a antiguos glaciares, mientras que sectores cercanos presentan rastros de la intensa actividad volcánica que modeló este rincón patagónico.

Las aguas del Huechulafquen permiten disfrutar del paisaje cordillerano desde una perspectiva completamente diferente.

Uno de sus grandes protagonistas es el volcán Lanín, cuya silueta domina diferentes panorámicas de la zona. Con 3.776 metros sobre el nivel del mar y una cumbre cubierta por hielos y nieve, se convierte en el espectacular telón de fondo de muchas postales.

A su alrededor crecen especies características de los bosques patagónicos, entre ellas lengas, ñires y pehuenes. El contraste entre las aguas, la vegetación y las montañas convierte cada tramo del recorrido en una oportunidad para detenerse y disfrutar del entorno.

Bosques, montañas y extensas costas convierten a este rincón neuquino en una alternativa ideal para desconectarse.

Uno de los planes imperdibles consiste simplemente en recorrer su costa. El circuito Huechulafquen-Paimún permite acceder a diferentes playas de arena volcánica y descubrir excelentes panorámicas de la cara sur del Lanín.

También es un destino ideal para los amantes del senderismo. Desde este sector parten recorridos hacia sitios como Puerto Canoa, el río Paimún, la Cascada El Saltillo y el cerro El Chivo, con alternativas que permiten internarse en escenarios naturales de enorme belleza.

Los alrededores ofrecen escenarios tranquilos donde la naturaleza y los paisajes rurales se combinan a orillas del agua.

En Huechulafquen se realizan excursiones lacustres que se extienden hacia Epulafquen y Paimún, una experiencia que permite apreciar desde otra perspectiva las dimensiones del entorno cordillerano.

La escapada también puede combinarse con momentos de descanso junto a la costa y recorridos por otros rincones del Parque Nacional Lanín. La zona centro reúne lagos, bosques, cascadas y caminos panorámicos, por lo que es perfecta para dedicarle más de una jornada.

Las excursiones lacustres son una de las propuestas para descubrir la inmensidad y belleza natural de la zona.

5 motivos para visitar el lago Huechulafquen





Contemplar el volcán Lanín: su inconfundible silueta nevada aparece como telón de fondo y regala algunas de las postales más espectaculares del recorrido.

Descansar junto al agua: sus extensas costas cuentan con sectores ideales para disfrutar del paisaje, hacer una pausa y conectarse con la tranquilidad patagónica.

Realizar actividades al aire libre: senderismo, paseos lacustres y recorridos por los alrededores permiten explorar este privilegiado entorno desde diferentes perspectivas.

Descubrir los bosques patagónicos: la vegetación nativa acompaña buena parte del camino y crea un atractivo contraste con las aguas cristalinas y las montañas.