Un grupo de jubilados cobra menos del 100% del bono de ANSES en septiembre
Este mes, el organismo previsional deposita los haberes con un aumento del 2,11%. Además, algunos jubilados reciben el extra de $70.000, aunque hay titulares que cobran una parte o quedan fuera del beneficio.
Además del aumento estipulado para septiembre, jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben un bono extraordinario de $70.000. No obstante, no todos los titulares accederán al 100% de ese refuerzo.
Este adicional es una suma fija que el Gobierno define mes a mes y está destinado a los adultos mayores que cobran los haberes más bajos. Además, existe un límite para acceder al monto completo.
Por este motivo, algunos beneficiarios reciben los $70.000 en su totalidad, otros cobran una parte proporcional y quienes superan determinado nivel de ingresos quedan fuera de este adicional.
Por otro lado, todos los jubilados y pensionados del sistema previsional tendrán este mes un aumento del 2,1%. La actualización forma parte del mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024 y toma como referencia el índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
¿Quiénes pueden cobrar el bono de la ANSES en septiembre 2026?
El bono extraordinario de $70.000 alcanza a tres grupos de beneficiarios del sistema previsional. Se trata de:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
La suma extraordinaria mantiene el valor de $70.000 en septiembre. Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben necesariamente el monto completo, ya que existe un tope a partir del cual el bono comienza a reducirse de manera proporcional.
Quiénes reciben el bono completo y quiénes una parte
Para acceder a los $70.000 en su totalidad, el haber previsional debe ubicarse en el monto mínimo establecido para septiembre, que queda en $428.633,20. A partir de ese valor, el refuerzo se reduce a medida que aumenta la jubilación o pensión.
De esta manera, los casos quedan de la siguiente forma:
- Haber de $428.633,20: recibe $70.000 de bono y alcanza un total de $498.633,20.
- Haber de $440.000: recibe $58.633,20 y llega a $498.633,20.
- Haber de $450.000: recibe $48.633,20 y llega a $498.633,20.
- Haber de $460.000: recibe $38.633,20 y llega a $498.633,20.
- Haber de $470.000: recibe $28.633,20 y llega a $498.633,20.
- Haber de $480.000: recibe $18.633,20 y llega a $498.633,20.
- Haber de $490.000: recibe $8.633,20 y llega a $498.633,20.
Haber igual o superior a $498.633,20: no recibe el bono extraordinario.
En otras palabras, el refuerzo funciona como un complemento para quienes tienen los haberes más bajos. El objetivo es que, sumando jubilación o pensión y bono, el ingreso no supere el límite establecido para septiembre.
Monto de las jubilaciones y pensiones en septiembre 2026
Con el aumento del 2,1% y el bono extraordinario para quienes cumplen con las condiciones, los principales haberes previsionales de septiembre quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $498.633,20, compuesta por $428.633,20 de haber más $70.000 de bono.
- Jubilación máxima: $2.884.013,07.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.890, integrada por $342.890 más $70.000.
- Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez: $370.013, compuesta por $300.013 más $70.000.
- Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos: $498.591, integrada por $428.591 más $70.000.
El aumento del 2,1% alcanza a todos los jubilados y pensionados de ANSES. El bono, en cambio, queda reservado para quienes cumplen con los requisitos establecidos y puede ser total, proporcional o directamente no corresponder.
Fechas de cobro para jubilados y pensionados
El calendario de pagos de la ANSES se organiza según la terminación del DNI. En septiembre, las fechas de cobro comenzaron el martes 8 y se extienden hasta el lunes 28.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
Ante cualquier duda sobre los montos o las fechas de cobro de septiembre, los jubilados y pensionados pueden consultar la información disponible en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Los titulares también pueden acceder a anses.gob.ar, donde el organismo publica las novedades y los detalles correspondientes a cada mes.