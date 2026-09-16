Un importante "feriado" en septiembre se traslada de sábado a lunes

A fines de septiembre habrá un feriado muy importante para un sector de los trabajadores argentinos: el Día del Empleado de Comercio, que este año cae sábado y tendrá una modificación para facilitar el descanso.

La medida fue confirmada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), que estableció el traslado de la celebración para un día hábil posterior.

Además, el día de descanso no será considerado un franco compensatorio del descanso semanal, por lo que el beneficio alcanza a los trabajadores independientemente de cuál sea su franco habitual.

Día del Empleado de Comercio: ¿Cuándo se traslada el feriado y a quiénes alcanza?

El régimen laboral de los empleados de comercio se encuentra principalmente regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 130/75, que establece el marco de las relaciones laborales dentro de la actividad mercantil.

La Ley 26.541 fijó el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio y estableció el descanso para quienes desarrollan tareas comprendidas dentro de la actividad.

Como este año el 26 de septiembre cae sábado, la FAECyS dispuso trasladar la celebración al lunes 28 de septiembre de 2026.

De esta manera, los trabajadores alcanzados podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 26 hasta el lunes 28 de septiembre.

El descanso alcanza principalmente a los trabajadores encuadrados en actividades comerciales, entre ellas:

Comercios minoristas y mayoristas.

Supermercados e hipermercados.

Cadenas de retail.

Locales de venta al público.

Empresas de servicios comerciales.

Call centers y tareas administrativas vinculadas al comercio, según el encuadre laboral correspondiente.

Sin embargo, no todos los trabajadores que desarrollan sus tareas dentro de un centro comercial quedan automáticamente alcanzados por esta jornada. Quienes trabajan físicamente en un shopping pero están comprendidos en otros convenios colectivos de trabajo ajenos a la actividad mercantil se rigen por las normas correspondientes a su propio sector.

Los trabajadores alcanzados por el Día del Empleado de Comercio tendrán un descanso de tres días, tras el traslado de la fecha conmemorativa. Los días de descanso son el sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de septiembre.

¿Qué feriados nacionales quedan en 2026?

Después del descanso especial correspondiente a los empleados de comercio, todavía quedan varios feriados nacionales y días no laborables durante los últimos meses del año.

Según el calendario oficial de feriados nacionales, entre octubre y diciembre se encuentran las siguientes fechas:

Feriados inamovibles:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables:

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, que conformará descanso extendido junto con el lunes 23 de noviembre.

Días no laborables:

Lunes 7 de diciembre.

¿Cuáles son los fines de semana largos que quedan en 2026?

El calendario todavía ofrece distintas oportunidades para disfrutar de descansos extendidos durante el último trimestre del año.