Un obrero murió tras recibir una descarga eléctrica y caer desde la planta alta de una obra en Mar del Plata

Un joven obrero de 29 años murió este jueves tras recibir una descarga eléctrica y caer desde una altura aproximada de cinco metros, mientras trabajaba en una construcción del barrio Nueve de Julio, en Mar del Plata.

El impactante accidente ocurrió cerca de las 15 en una construcción, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Bahía Blanca. El trabajador se encontraba realizando tareas en el lugar cuando se produjo el episodio que terminó con su muerte.

De acuerdo con el relato de sus compañeros de trabajo, el joven habría recibido la descarga eléctrica al rozar un cable o una herramienta. Como consecuencia del impacto, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde la construcción.

Tras el accidente, sus compañeros alertaron de inmediato y solicitaron asistencia médica. El personal del SAME arribó al lugar poco después para intentar asistir al trabajador, pero los profesionales constataron que había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

Luego del accidente laboral, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata, que inició un expediente bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".

La investigación buscará determinar con precisión cómo se produjo la descarga eléctrica y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la caída del trabajador desde esa altura.

Por último, los investigadores también aguardan por los resultados de las pericias para establecer si existieron fallas relacionadas con la instalación eléctrica, las herramientas utilizadas o las condiciones de seguridad de la obra.