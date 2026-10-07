Un paisaje de otro planeta en pleno Litoral: enormes barrancas que esconden un tesoro prehistórico

Hay rincones de Argentina capaces de romper por completo con la imagen de nuestro planeta: tierra erosionada, enormes desniveles y formas caprichosas crean un escenario que parece transportado desde Marte.

En medio del Litoral, este rincón correntino aparece como una postal inesperada entre tanta vegetación y su riqueza paleontológica lo convierten en un destino diferente, donde naturaleza e historia se encuentran a cada paso.

Las dimensiones de las paredes naturales se aprecian durante los recorridos por el interior del yacimiento.

Un tesoro escondido en Corrientes

La Reserva Paleontológica Toropí es un yacimiento y área protegida ubicada en las afueras de Bella Vista, provincia de Corrientes, sobre una gran cárcava erosionada que se extiende en dirección al río Paraná.

Se encuentra aproximadamente ocho kilómetros al sur del casco urbano de la localidad, en la zona rural de Colonia Progreso. Su ubicación alejada permite descubrir un entorno agreste y completamente diferente.

Toropí es uno de los grandes tesoros paleontológicos de Corrientes y conserva rastros de la megafauna que habitó la región.

La particular geografía de Toropí está marcada por depósitos sedimentarios que fueron moldeados por la acción del tiempo, el agua y el viento.

El resultado es un escenario completamente diferente a las postales verdes que suelen asociarse con Corrientes: cárcavas, desniveles, senderos y curiosas formaciones que le dan un sorprendente aspecto marciano.

Los senderos permiten internarse en un escenario agreste y descubrir las particulares formas que adquirió el terreno.

Sin embargo, el verdadero tesoro está bajo los pies. En más de cuatro décadas de investigaciones se recuperaron restos de más de 40 especies de megafauna extinta, lo que convirtió a Toropí en un sitio de enorme relevancia científica para Sudamérica

De hecho, los restos encontrados tienen aproximadamente entre 30.000 y 50.000 años y corresponden al Pleistoceno. Además, entre los protagonistas aparecen mastodontes, gliptodontes, toxodontes, perezosos terrestres gigantes, tortugas de gran tamaño y diferentes especies de ciervos.

Las representaciones de la megafauna ayudan a imaginar las enormes especies que recorrieron estas tierras hace miles de años.

Uno de los aspectos más fascinantes es que se trata de una reserva de fósiles a cielo abierto. La erosión provocada por los agentes naturales modifica las cárcavas y puede dejar al descubierto nuevos restos, razón por la cual el sitio continúa teniendo un enorme potencial científico.

Incluso, la experiencia puede complementarse con una visita al Museo Paleontológico Toropí, donde se exhiben fósiles originales recuperados durante décadas de investigaciones, paneles y material interpretativo que ayuda a comprender cómo eran estos gigantes y el ambiente que habitaban.

La erosión creó curiosas formas y aberturas naturales que convierten cada sector de Toropí en una postal diferente.

Para conocer el yacimiento, existen visitas guiadas, una alternativa especialmente interesante porque permite interpretar las formaciones geológicas y comprender la importancia de los hallazgos mientras se recorre el terreno

Así, Toropí propone mucho más que una caminata: es la posibilidad de viajar miles de años hacia atrás sin salir de Corrientes, atravesando un escenario natural extraordinario donde geología, aventura y paleontología se encuentran en un mismo recorrido.

La vegetación que sobrevive sobre las cárcavas genera sorprendentes contrastes con los tonos ocres del terreno.

Los 5 motivos para visitar la Reserva Paleontológica Toropí

Conocer un paisaje completamente diferente: sus cárcavas, desniveles y enormes paredes erosionadas forman un escenario que parece sacado de otro planeta.

Viajar miles de años al pasado: el yacimiento conserva restos de animales que habitaron la región durante el Pleistoceno y permite descubrir una fascinante parte de la prehistoria correntina.

Descubrir animales gigantes: mastodontes, gliptodontes y perezosos terrestres gigantes forman parte de la megafauna cuyos restos fueron hallados en la zona.

Recorrer sus senderos: caminar entre las formaciones permite observar de cerca las diferentes capas, texturas y curiosas figuras creadas por la erosión.