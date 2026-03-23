Un paraíso escondido entre selva y lagunas para un finde XL inolvidable

En el corazón del Litoral argentino, existen destinos que aún conservan su esencia más pura. Lejos del turismo masivo, estos espacios invitan a reconectar con lo esencial: el silencio, la biodiversidad y los paisajes intactos.

Entre espejos de agua, senderos naturales y una fauna vibrante, esta escapada se presenta como una opción ideal para quienes buscan frenar el ritmo y sumergirse en un entorno auténtico, donde cada recorrido se transforma en una experiencia sensorial única.

Esteros, lagunas y monte nativo conforman un paisaje dinámico donde el agua y la vegetación definen la identidad del lugar.

Entre agua, verde y silencio: una experiencia natural inolvidable en Argentina

La Reserva Natural Municipal Taji Poty es un área protegida ubicada en la provincia de Corrientes que resguarda una valiosa muestra de biodiversidad típica del Litoral argentino.

Este espacio invita a descubrir ambientes naturales en estado casi intacto, con senderos, lagunas y una gran riqueza de flora y fauna autóctona del Litoral.

Se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros de la ciudad capital, con acceso sencillo en vehículo. Para llegar, se puede tomar la Ruta Nacional 12 y luego conectar con caminos provinciales señalizados que conducen directamente al ingreso del área protegida.

Además, su ubicación estratégica la sitúa cerca de otros destinos turísticos destacados como Paso de la Patria, conocido por sus playas y pesca deportiva, y el Parque Nacional Iberá, uno de los humedales más importantes del mundo.

En cuanto a su geografía, la Reserva Natural Municipal Taji Poty se destacan los esteros, lagunas y zonas de monte nativo que conforman un ecosistema diverso. Este paisaje combina sectores inundables con áreas de vegetación densa, creando hábitats ideales para múltiples especies.

Recorrer sus senderos, observar aves y disfrutar del silencio natural son algunas de las experiencias que convierten la visita en algo inolvidable.

La fauna es uno de sus grandes atractivos: es posible observar aves autóctonas, reptiles y pequeños mamíferos en su entorno natural. Para los amantes del avistaje, representa una oportunidad única de conexión con la vida silvestre.

Entre las actividades principales de la Reserva Natural Municipal Taji Poty se encuentran las caminatas interpretativas, recorridos guiados y la fotografía de naturaleza. Los senderos permiten adentrarse en distintos ambientes y descubrir la riqueza del lugar a cada paso.

Un entorno donde los sonidos de la naturaleza reemplazan al ruido cotidiano y marcan el ritmo de la experiencia.

El clima subtropical favorece las visitas durante gran parte del año, aunque la primavera y el otoño son especialmente recomendados por sus temperaturas agradables y mayor actividad de fauna.

La Reserva Natural Municipal Taji Poty también cumple un rol clave en la educación ambiental, promoviendo el cuidado de los recursos naturales y la importancia de conservar estos ecosistemas.

La tranquilidad es otro de sus diferenciales: lejos de los grandes circuitos turísticos, ofrece una experiencia íntima con la naturaleza, ideal para quienes buscan desconectar.

Atardeceres que tiñen el paisaje de colores cálidos y dejan una postal imborrable de este rincón natural.

10 razones para elegirlo:

Cercanía a la capital

Acceso fácil

Gran biodiversidad

Ideal para avistaje de aves

Senderos accesibles

Entornos poco intervenidos

Experiencia tranquila

Conexión con otros destinos turísticos

Actividades al aire libre

Contacto directo con la naturaleza