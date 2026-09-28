Un paraíso natural con biodiversidad única: el tesoro escondido de Corrientes ideal para una escapada

Corrientes esconde algunos de los paisajes naturales más sorprendentes de la Argentina: enormes extensiones de vegetación, espejos de agua y una riqueza ambiental que atrae a visitantes de distintos puntos del país.

Entre sus grandes atractivos aparece un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina, ya que invita a recorrer senderos rodeados de naturaleza y encontrarse cara a cara con especies emblemáticas de la región.

Los senderos permiten recorrer los humedales y disfrutar de la observación de aves en plena naturaleza.

Un santuario de biodiversidad en Corrientes





Eles uno de los accesos al, ubicado en el norte de la provincia de Corrientes, cerca de la ciudad de Ituzaingó.

Se trata de un área natural protegida que permite descubrir uno de los ecosistemas más valiosos del país y alberga una extraordinaria diversidad de especies autóctonas.

Este rincón se caracteriza por sus extensos pastizales, bañados, lagunas y pequeños montes, que conforman un escenario de extraordinaria riqueza ambiental.

Una experiencia diferente para descubrir los extensos pastizales y paisajes característicos de Corrientes.

Sus paisajes abiertos ofrecen vistas panorámicas y una sensación de tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos. De hecho, una de sus mayores particularidades es la posibilidad de observar animales silvestres en libertad, incluso desde el vehículo.

Carpinchos, yacarés y ciervos de los pantanos aparecen entre la vegetación y convierten cada recorrido en una experiencia completamente diferente.

Además, constituye un sitio privilegiado para los amantes de las aves, con especies acuáticas y de pastizal que encuentran refugio en estos ambientes.

Los visitantes pueden observar de cerca a estos simpáticos animales que habitan libremente en el área protegida.

Qué hacer en Portal Cambyretá: los principales atractivos





Uno de los mayores atractivos del lugar es la observación de animales en su hábitat natural. Existe la posibilidad de avistar monos carayá, zorros, corzuelas y al esquivo aguará guazú, una de las especies más representativas de los pastizales sudamericanos.

El sector de Monte Rey cuenta con senderos peatonales y pasarelas elevadas que permiten adentrarse en el paisaje sin alterar el entorno. Desde allí es posible contemplar los humedales y descubrir la vegetación característica del Iberá.

Las caminatas ofrecen una experiencia tranquila, ideal para observar pequeños detalles del ecosistema, escuchar los sonidos de las aves y disfrutar del contacto directo con la naturaleza.

Los espejos de agua y la vegetación autóctona conforman un escenario ideal para desconectarse de la rutina.

Cambyretá es uno de los sitios destacados para el avistaje de aves, con presencia de garzas, cigüeñas, chajás y espátulas rosadas que aportan colores sorprendentes al paisaje.

Además, una de sus grandes particularidades es la presencia del guacamayo rojo, especie que fue reintroducida en el Iberá después de permanecer extinta en la Argentina durante aproximadamente 150 años.

Una de las especies más llamativas del Iberá, protagonista de un importante proyecto de reintroducción.

El camping Monte Rey ofrece un espacio para descansar rodeado de vegetación y disfrutar de la inmensidad del paisaje correntino. Cuenta con quinchos, fogones y servicios sanitarios.

Es una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia sencilla, alejada del movimiento urbano y con la posibilidad de contemplar el cielo y los sonidos del entorno natural.

Un recorrido rodeado de abundante vegetación que invita a descubrir la riqueza ambiental del parque.

¿Cómo llegar al Portal Cambyretá?





El acceso se encuentra sobre la Ruta Nacional 12, a unos 15 kilómetros de Ituzaingó y 8 kilómetros de Villa Olivari. Desde ese punto hay que recorrer aproximadamente 29 kilómetros de ripio y tierra consolidada hasta el área protegida.

El ingreso al Parque Nacional Iberá es gratuito, aunque los visitantes deben registrarse. Conviene llevar alimentos, agua, repelente y combustible suficiente, ya que no hay proveeduría dentro del portal.

5 motivos para elegir Portal Cambyretá

