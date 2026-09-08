Un pequeño pueblo al pie de la Cordillera: tiene bosques, arroyos y senderos alucinantes

El norte neuquino guarda algunos de los paisajes menos explorados de la Patagonia. Allí los valles verdes se alternan con elevaciones imponentes, cursos de agua y caminos que permiten internarse en escenarios dignos de otros planetas.

Entre estos rincones, un pueblo "poco conocido" que sobresale por los inmensos miradores panorámicos, los extensos senderos y los espacios cargados de historia que completan una propuesta ideal para quienes buscan combinar descanso, aventura y contacto con el entorno.

Huinganco se encuentra inmerso en un verde valle y protegido por las enormes elevaciones de la Cordillera del Viento.

El "Jardín" escondido en el norte de Neuquén

Huinganco es una pequeña localidad de montaña ubicada en el norte de la provincia de Neuquén, a pocos kilómetros de Andacollo y enmarcada por la majestuosa Cordillera del Viento.

Sus verdes valles, forestaciones y cursos de agua le otorgaron una identidad muy particular dentro de esta región patagónica y el apodo de "Jardín de la Provincia".

Conocido como el "Jardín del Neuquén", Huinganco se distingue por su abundante vegetación y su privilegiado entorno cordillerano.

Desde la ciudad de Neuquén hay que recorrer cerca de 470 kilómetros para llegar. El acceso se realiza hacia el norte por las rutas nacionales 22 y 40 y luego por la Ruta Provincial 43.

Por otro lado, Andacollo, otro de los principales destinos del norte neuquino, se encuentra a apenas unos kilómetros, por lo que ambos pueden integrarse fácilmente en un mismo recorrido.

Uno de los grandes responsables de la particular apariencia de Huinganco es su desarrollo forestal. Los extensos pinares, alamedas y árboles frutales aportan diferentes tonalidades al paisaje y contrastan con las elevaciones que rodean la localidad.

El Vivero y el Museo del Árbol permiten, además, conocer la estrecha relación que mantiene el destino con esta actividad. Además, se puede descubrir parte de la historia forestal y comprender cómo es la producción.

La forestación transforma el paisaje de Huinganco y regala llamativas postales durante las distintas estaciones del año.

La relación con el trekking es tan importante que Huinganco fue declarada Capital Provincial del Senderismo de Montaña. Los recorridos permiten descubrir valles, cursos de agua y puntos panorámicos, con alternativas para distintos tipos de visitantes.

Entre las propuestas sobresale el cerro Corona, una alternativa para quienes buscan una travesía más exigente. Durante el ascenso se obtienen amplias panorámicas de la localidad y del cordón montañoso, mientras que la laguna Huinganco suma otro atractivo natural al entorno de esta imponente elevación.

Las lagunas de altura aparecen entre escarpadas formaciones rocosas y completan los impresionantes escenarios del norte neuquino.

Otra alternativa es acercarse al Mirador San Pedro, desde donde se obtiene una privilegiada perspectiva del casco urbano y del paisaje que lo envuelve. En jornadas despejadas, desde este punto también es posible distinguir dos gigantes de la geografía neuquina: los volcanes Tromen y Domuyo.

A solo 5 kilómetros de Huinganco se encuentra el Área Natural Protegida Cañada Molina, creada para conservar un extraordinario relicto de cipreses que alcanzan aproximadamente 1.300 años.

Miradores y pasarelas permiten contemplar desde lo alto los cursos de agua, valles y cumbres que caracterizan a esta región de Neuquén.

La experiencia también se completa con los sabores regionales. El chivito del norte neuquino ocupa un lugar central, acompañado por preparaciones tradicionales como el ñaco y el mote, quesos artesanales y trucha.

Así, Huinganco aparece como una alternativa diferente dentro del mapa turístico neuquino: verde, silenciosa y profundamente vinculada con la vida cordillerana.

Su combinación de forestación, trekking, miradores y atractivos naturales permite disfrutar de la Patagonia desde un lugar mucho menos concurrido que los grandes centros turísticos del sur provincial.