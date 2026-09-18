Un pequeño pueblo de la Patagonia rodeado de montañas, ríos y paisajes vírgenes

El norte de Neuquén guarda algunos de los escenarios más sorprendentes de la Patagonia: enormes cumbres, cursos de agua y largas extensiones donde la naturaleza todavía domina prácticamente todo el horizonte.

En medio de este escenario aparece un pequeño pueblo que conserva una admirable tranquilidad. Además, su ubicación permite utilizarlo como punto de partida para descubrir termas naturales, vivir una aventura al aire libre y adentrarse en uno de los sectores más agrestes de la Cordillera.

La tranquilidad y la naturaleza prácticamente intacta convierten al pueblo en una alternativa diferente para descubrir Neuquén.

Un pequeño pueblo escondido en el norte de Neuquén





Varvarco es una pequeña localidad que se encuentra en el extremo norte de Neuquén y dentro del departamento Minas.

Rodeada por un extraordinario escenario cordillerano, constituye uno de los puntos estratégicos para recorrer los atractivos naturales que se despliegan alrededor del Área Natural Protegida Domuyo.

El pequeño pueblo conserva la tranquilidad característica de los rincones más alejados y menos explorados de Neuquén.

El pueblo se encuentra atravesado por el río Varvarco, que forma parte de la extensa red de cursos que alimentan la cuenca del río Neuquén y acompaña algunos de los paisajes que caracterizan esta región del territorio provincial.

Sin embargo, el gran protagonista de este escenario es el volcán Domuyo, cuya cumbre constituye la más elevada de toda la Patagonia.

Además, su presencia domina buena parte del paisaje y convierte a la región en un lugar privilegiado para quienes disfrutan del trekking, la fotografía y los recorridos en contacto directo con la naturaleza.

Los cursos de agua atraviesan el paisaje cordillerano y crean impactantes contrastes entre las formaciones rocosas y las cumbres nevadas.

Por otro lado, uno de sus mayores atractivos aparece al continuar viaje hacia el Área Natural Protegida Domuyo, que supera las 92.000 hectáreas y protege un impresionante ambiente de alta montaña.

Glaciares, vertientes termales, géiseres y fumarolas conviven con enormes formaciones rocosas y ambientes prácticamente intactos, creando un paisaje que sorprende por sus contrastes.

Además, el área alberga especies vegetales y animales propias de estos ecosistemas, lo que refuerza todavía más su enorme valor natural.

El Área Natural Protegida Domuyo resguarda un extraordinario ambiente marcado por glaciares, vertientes termales y manifestaciones geotermales.

Otro de los lugares que merece una visita es Aguas Calientes, ubicado al pie del Domuyo. El paraje se destaca por sus recursos termales naturales y puede alcanzarse desde Varvarco siguiendo la Ruta Provincial 43.

La particular actividad geotermal de la zona genera un paisaje diferente al de otros rincones neuquinos. Vertientes aparecen entre grandes formaciones montañosas y permiten descubrir una faceta menos conocida de la Patagonia, marcada por la actividad que todavía existe debajo de la superficie.

Ríos cristalinos y abundante vegetación forman parte de los escenarios naturales que sorprenden en los alrededores de Varvarco.

Además, la escasa urbanización de los alrededores hace que recorrer los caminos sea parte de la propia experiencia. Los trayectos ofrecen panorámicas abiertas, ríos transparentes y enormes paredones montañosos que refuerzan la sensación de encontrarse en un territorio remoto.

Por su ubicación y características, Varvarco es especialmente atractivo para quienes buscan senderismo, pesca, fotografía y recorridos por caminos cordilleranos.

Los recorridos al aire libre permiten descubrir imponentes panorámicas y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza al norte neuquino.

Más que concentrar sus atractivos dentro del casco urbano, funciona como una base tranquila desde donde salir a explorar los rincones naturales del extremo norte provincial.

La escapada permite así conocer una Patagonia diferente a la de los destinos neuquinos más famosos. Varvarco conserva el encanto de los pueblos pequeños y lo combina con uno de los ambientes más imponentes de la provincia, donde los ríos, la Cordillera y la actividad termal crean escenarios difíciles de encontrar en otros lugares.