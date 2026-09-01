Un perro salió de su casa, subió a un micro y viajó más de 100 kilómetros hasta ser encontrado

Una desopilante historia cautivó a los usuarios de las redes sociales luego de que un perro saliera de su domicilio sin ser percibido por su familia, llegara a la terminal de micros y comenzara una travesía hacia Córdoba capital.

La escapada turística del inesperado viajero finalizó a los 100 kilómetros, cuando la unidad que había partido desde la ciudad de Arroyito llegó a Córdoba. Allí se bajó del vehículo alrededor de las 5 de la mañana y comenzó a deambular por la zona de la terminal.

Diosito se fue desde Arroyito hacia Córdoba.

Mientras el perro mestizo de pelaje negro se encontraba de "vacaciones", su familia notó la ausencia y comenzó una intensa búsqueda que se profundizó en las redes sociales para dar con el paradero de la mascota.

Por razones que aún no se pudieron esclarecer, Diosito logró subir al transporte público sin ser advertido por autoridades de la empresa ni pasajeros, y realizó el viaje hacia la capital provincial sin la presencia de su familia.

Cómo fue la estadía de Diosito en Córdoba

Un grupo de pasajeros en la ciudad de Córdoba advirtió que el perro se bajó del micro en la terminal y que se lo notaba perdido, por lo que rápidamente realizaron un posteo en redes sociales con imágenes de él para tratar de dar con sus dueños.

Luego de esto, dos amigas se comprometieron a quedarse con el perro para que esté al resguardo hasta que podían contactarse con sus familiares. En simultáneo, su familia lo buscaba en Arroyito.

Una vez que se contactaron las personas que tenían a Diosito con los dueños, viajaron hacia Córdoba al otro día para concretar el regreso del animal a su ciudad natal y finalizar con las inesperadas vacaciones.

"Con todo mi corazón, doy gracias a cada uno que me mandó un mensaje, que hicieron una difusión masiva y maravillosa, para que esto sea posible y que el loco no se pierda en semejante ciudad", detalló la dueña de Diosito cuando regresó a su hogar.



