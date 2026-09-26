Un pitbull atacó a una nena de dos años y le provocó graves fracturas: está en terapia intensiva

Un pitbull atacó a una nena de dos años en su casa y le provocó graves fracturas en el rostro. El animal es de la familia de la pequeña, que permanece internada en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Bernabé Aráoz, en Tucumán. Luego de lo ocurrido, la niña ingresó de urgencia al Hospital del Niño Jesús, en la capital provincial.

Al momento del ataque, la pequeña estaba al cuidado de su abuela, Rosa. Según relató la mujer, la nena se dirigió hacia el sector de la casa donde se encontraba Bruno, el perro de la familia. Cuando se acercó y lo tocó, el animal reaccionó y la mordió en el rostro.

Rosa había recibido poco antes a una tía y a un primo de la menor. En medio de la visita, su hermana Claudia salió de la vivienda para buscar unas sillas y, al verla alejarse, la nena fue detrás de ella. Fue entonces cuando se acercó al lugar donde estaba el pibtull.

Los familiares lograron separar al perro y rápidamente asistieron a la nena. Ante la gravedad de las heridas, la trasladaron de urgencia al Hospital del Niño Jesús, donde quedó internada.

Las graves heridas que sufrió la nena

La nena sufrió fracturas en los maxilares, heridas en distintas partes del rostro y un fuerte compromiso en uno de sus ojos. Además, presentó un cuadro de shock y necesitó asistencia respiratoria mecánica.

Los médicos debieron realizarle una intervención quirúrgica y permanece internada en terapia intensiva.

La pequeña fue traslada al Hospital Padilla, pero por la gravedad de las heridas la derivaron de urgencia al Hospital del Niño Jesús.

La tía se enfrentó al perro para rescatar a la pequeña

Claudia, la tía de la menor, contó al Canal 8 que se enteró de lo ocurrido cuando su hijo le avisó que el perro había atacado a la niña. Sin pensarlo, se abalanzó sobre el animal, le metió "la mano en la boca" y le clavó las uñas "para que la suelte y llevarla al hospital".

La nena había perdido mucha sangre y, durante el traslado, su estado generó preocupación. Según relató su tía, en el camino "se desvanecía y recobraba el conocimiento".

Claudía, la tía de la pequeña de dos años que luchó para salvar a su sobrina (Imagen gentileza El Ocho TV).

Un vecino que circulaba en auto frenó para ayudarlas y trasladó a la menor. En un primer momento, fue llevada al Hospital Padilla, pero debido a la gravedad de las heridas los médicos resolvieron derivarla al Hospital del Niño Jesús, donde ingresó de urgencia.

Cómo evoluciona la nena tras el ataque

La directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, explicó que al llegar "se la intubó, se le hicieron estudios y se la derivó a terapia intensiva, luego un cirujano general y el cirujano plástico hicieron una intervención maxilofacial".

La médica detalló que se trata de "un paciente grave" y precisó que la nena "tiene fractura de maxilar superior e inferior, con compromiso del ojo izquierdo". Además, indicó que "se encuentra en estado grave con pronóstico reservado".

Por el momento, los profesionales no pueden determinar cómo evolucionará la lesión ocular debido al proceso inflamatorio que todavía atraviesa.

Un equipo multidisciplinario, integrado por especialistas en pediatría, cirugía maxilofacial y oftalmología, sigue evaluando su estado y el tratamiento que deberá seguir.

El pedido de los médicos donde está internada la nena

Gramajo también pidió a las familias extremar los cuidados cuando hay perros de gran porte cerca de los chicos. En ese sentido, remarcó la importancia de la "concientización en el cuidado de los niños ante la presencia de animales de tal porte porque el niño no entiende no puede dimensionar el peligro porque él cree que es para jugar".

La directora explicó que un perro puede reaccionar de manera inesperada si está comiendo o se encuentra molesto. Por eso, remarcó la importancia de mantener a los chicos alejados de los animales en esas situaciones.

Sostuvo que "hay que trabajar mucho en la prevención", especialmente durante los meses de calor, cuando los chicos pasan más tiempo jugando y aumentan los accidentes domésticos, como las mordeduras de perros, las quemaduras y la ingesta de sustancias tóxicas.