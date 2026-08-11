Un pueblito de menos de mil habitantes y un desierto blanco: la escapada donde la aventura no tiene límites

A veces, los paisajes más sorprendentes e irreales del mundo aparecen lejos de los circuitos turísticos tradicionales.

Córdoba es conocida por sus sierras, ríos y balnearios, pero hacia el norte guarda escenarios completamente diferentes, capaces de hacer sentir al viajero a cientos de kilómetros de la tierra.

En este contexto, una pequeña localidad donde reina la tranquilidad y, a pocos pasos, el horizonte parece perderse sobre una gigantesca superficie blanquecina.

Las Salinas sorprenden con una enorme superficie blanquecina que contrasta con el cielo y crea un paisaje que parece de otro planeta.

Parece otro planeta: el pueblito de menos de 1.000 habitantes rodeado por un inmenso desierto blanco

Se trata de San José de las Salinas, una pequeña localidad del norte cordobés vinculada estrechamente con las Salinas Grandes, el enorme salar que Córdoba comparte con Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

El principal atractivo es, sin dudas, la inmensidad del salar. Durante los períodos secos, la superficie adquiere su característico aspecto blanco y el horizonte prácticamente desaparece.

Las antiguas estructuras vinculadas a la explotación de sal recuerdan una actividad que forma parte de la identidad y la historia de la región.

La ausencia de grandes construcciones y la enorme planicie permiten obtener fotografías con perspectivas originales y contemplar un ambiente muy diferente al paisaje serrano asociado habitualmente con Córdoba.

Una de las mejores maneras de conocer este entorno es mediante caminatas guiadas. Además, se promocionan recorridos de trekking de baja dificultad que permiten internarse en el salar y contemplar sus atardeceres.

El trekking es una de las experiencias que permiten adentrarse en la inmensidad del salar y descubrir de cerca sus particulares formaciones.

El espectáculo continúa cuando cae el sol. La escasa contaminación lumínica convierte a la zona en un escenario privilegiado para el astroturismo.

El viaje también permite descubrir una Córdoba diferente: más árida, silenciosa y alejada de las grandes localidades turísticas. Por eso, más que buscar una agenda cargada de atracciones, la propuesta pasa por conectarse con el paisaje, caminar, sacar fotografías y disfrutar del silencio.

Cuando cae el sol, los reflejos transforman la superficie y regalan una de las postales más espectaculares de las Salinas Grandes.

El pequeño poblado funciona como contrapunto perfecto de semejante inmensidad. Sus calles tranquilas, viviendas sencillas y ritmo pausado conservan la identidad de las comunidades del norte provincial, donde la actividad salinera forma parte de la historia y de la economía local.

En los últimos años, la propuesta turística también incorporó nuevas alternativas para quienes buscan prolongar la estadía. Entre ellas se destacan los alojamientos en forma de domos.

La experiencia se completa con piletones naturales, ideales para refrescarse y sumar un momento de descanso después de recorrer las Salinas Grandes.

Los domos instalados en medio del salar permiten pasar la noche rodeado por un paisaje único y disfrutar de los colores del atardecer.

San José de las Salinas y su gigantesco horizonte blanco ofrecen así una experiencia completamente distinta dentro de Córdoba: un viaje donde el silencio, la inmensidad y el cielo terminan convirtiéndose en los verdaderos protagonistas.

Por último, es importante llevar agua, protector solar, gorra, calzado adecuado y abrigo, ya que existe una marcada amplitud térmica. La falta de sombra hace que la exposición al sol sea intensa durante el día.