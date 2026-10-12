Un pueblo de montaña con vistas imponentes: el rincón de Salta que parece nacer de las nubes

Hay destinos a los que el camino ya los convierte en una aventura: curvas, quebradas y enormes paredones de colores acompañan un recorrido que poco a poco.

Al final del camino aparece una pequeña localidad que desafía a la geografía. Sus casas se aferran a las laderas y sus callecitas avanzan entre desniveles, mientras las montañas dominan cada rincón del paisaje y ofrecen postales difíciles de olvidar.

Los alrededores de Iruya ofrecen caminos ideales para quienes buscan combinar trekking, aventura y paisajes de altura.

El increíble pueblo escondido entre las montañas de Salta





Iruya es un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Salta, cabecera del departamento del mismo nombre y situado a unos 2.780 metros sobre el nivel del mar.

Su ubicación entre montañas le otorga una fisonomía completamente única y lo convirtió en uno de los destinos más pintorescos del norte argentino.

Desde las alturas se aprecia la particular ubicación del pueblo, encajonado entre quebradas y gigantescas formaciones.

Llegar es parte fundamental de la experiencia. El recorrido atraviesa paisajes de altura hasta alcanzar el Abra del Cóndor, situado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, desde donde comienza un impactante descenso hacia el pueblo por un camino sinuoso.

Luego, la primera imagen de Iruya suele ser suficiente para entender su encanto. Pequeñas construcciones aparecen rodeadas por gigantescas paredes montañosas, creando la sensación de estar frente a un poblado escondido y completamente aislado del resto del mundo.

Tonalidades rojizas, ocres y grises se mezclan en las imponentes formaciones que dominan el paisaje de la región.

También vale la pena llegar hasta el Mirador de la Cruz, uno de los puntos panorámicos más buscados. Desde allí se obtiene una extraordinaria perspectiva del caserío, el templo y las enormes montañas que parecen envolver por completo al pueblo.

Quienes quieran sumar aventura pueden recorrer San Isidro, una pequeña comunidad ubicada entre las montañas a la que se llega siguiendo senderos y el cauce del río, en una caminata de varias horas.

Además, caminar sin demasiado apuro es uno de los mejores planes. Cada subida revela una perspectiva diferente y los contrastes entre casas, quebradas, vegetación y paredones rocosos convierten prácticamente cualquier rincón en una postal.

El Mirador de la Cruz permite contemplar desde las alturas el espectacular relieve montañoso que rodea Iruya.

Su casco urbano conserva una identidad muy particular. Las calles estrechas, empedradas y con fuertes pendientes atraviesan casas sencillas de arquitectura tradicional.

Uno de los grandes protagonistas es la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y San Roque, cuya característica fachada celeste se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del destino.

La cultura local es otro de sus tesoros. Las costumbres andinas permanecen presentes en las artesanías, celebraciones religiosas, comidas regionales y formas de vida de sus habitantes, aportando una identidad especial a la experiencia.

Calles empedradas, construcciones tradicionales y enormes montañas conforman la particular identidad de este pueblo salteño.

Al caer la tarde, el escenario adquiere todavía más encanto. La luz cambia los tonos de las montañas y envuelve las construcciones en colores cálidos, regalando uno de esos momentos en los que Iruya demuestra por qué el viaje vale tanto como el destino.

Para visitarla conviene tener presente que se trata de un destino de altura y que el acceso posee sectores sinuosos. Viajar con tiempo, consultar previamente el estado del camino y llevar abrigo permite disfrutar con mayor tranquilidad de esta particular aventura por el norte argentino.

Los miradores naturales permiten detenerse a contemplar la inmensidad de los valles y montañas que caracterizan la zona.

5 motivos para visitar Iruya





Contemplar paisajes de montaña impresionantes.

Recorrer sus pintorescas calles empedradas.

Disfrutar de miradores con panorámicas increíbles.

Hacer trekking entre quebradas y valles.

Descubrir su cultura andina y tradiciones.