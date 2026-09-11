Un pueblo escondido en medio de la selva de montaña: una escapada diferente en Salta

Salta es famosa por sus quebradas, formaciones rojizas y escenarios áridos, pero la provincia también guarda un costado completamente diferente.

Hacia el extremo norte, las lluvias y la humedad transforman el paisaje y dan lugar a frondosos bosques, cursos de agua y elevaciones cubiertas por una extraordinaria diversidad de especies.

Entre estos escenarios aparece un pueblo "secreto" donde las nubes parecen descansar sobre las laderas y el verde domina prácticamente todas las postales.

Los Toldos se encuentra en un fértil valle donde el intenso verde de las Yungas domina buena parte del paisaje.

Un paraíso natural en el norte de Salta

Los Toldos es un pueblo ubicado en el departamento Santa Victoria, en el extremo norte de la provincia de Salta y muy cerca de la frontera con Bolivia.

Se encuentra en un fértil valle rodeado por las Yungas, una ecorregión caracterizada por su extraordinaria vegetación y por las nubes que frecuentemente cubren las elevaciones.

Permite disfrutar de sus aguas en medio de uno de los paisajes más impactantes del norte salteño.

Llegar también forma parte de la aventura. El acceso convencional desde Salta capital implica viajar hacia Orán y Aguas Blancas, cruzar a Bolivia y luego reingresar a la Argentina por la Ruta Provincial 19.

Desde Salta se toman las rutas nacionales 9, 34 y 50 hasta la frontera; posteriormente se recorren unos 95 kilómetros por territorio boliviano y otros 18 kilómetros por la RP 19 hasta Los Toldos.

A apenas 1,5 kilómetros del casco urbano aparece uno de sus mayores tesoros: la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos, creada en 2006 y encargada de proteger 3.275 hectáreas de Yungas.

Sus bosques están poblados por nogales criollos, cedros y pinos del cerro, además de helechos, enredaderas y otras plantas que conforman un ambiente de extraordinaria riqueza.

Los recorridos de baja y media dificultad permiten internarse entre nogales, cedros y otros gigantes de la vegetación nativa.

La reserva puede descubrirse a través de senderos autoguiados de dificultad baja y media. Por ejemplo, el camino Histórico de Trashumancia Ganadera posee 1,35 kilómetros y conduce hasta un mirador con vistas al Huaico Grande.

El circuito de Los Abuelos del Nogalar propone un circuito de 1,7 kilómetros entre antiguos y enormes cedros. El acceso al área protegida es gratuito, aunque es obligatorio registrar previamente la visita.

El río Lipeo atraviesa un exuberante escenario natural y suma alternativas para disfrutar del aire libre.

La fauna suma otro motivo para caminar con atención. Este ambiente protege especies amenazadas como el yaguareté y la taruca, además de una importante variedad de aves.

Cerca de los cursos de agua pueden aparecer ejemplares de hocó colorado, martín pescador grande y mirlo de agua, convirtiendo la zona en una propuesta especialmente atractiva para el avistaje.

Las Yungas constituyen el hábitat de numerosas especies y resguardan animales emblemáticos como la taruca y el yaguareté.

El río Lipeo atraviesa esta región y aporta otra de sus postales más atractivas. Además de disfrutar del entorno, sus aguas permiten practicar pesca y buscar ejemplares de trucha arcoíris, una actividad que forma parte de la vida cotidiana de los habitantes de la zona.

Quienes quieran llevar la aventura un poco más lejos pueden incorporar una visita al Parque Nacional Baritú, otro de los grandes tesoros naturales del norte salteño. Los Toldos se encuentra a unos 26 kilómetros del área protegida y funciona como uno de los puntos de referencia de la región, con alojamientos, comedores y puestos de artesanías.

La Reserva Nacional El Nogalar protege más de 3.000 hectáreas de Yungas y una extraordinaria diversidad de flora y fauna.

El atractivo del destino no termina en sus paisajes. Los artesanos locales mantienen vivo el trabajo tradicional con lana de oveja y llama, que incluye desde la preparación e hilado hasta el teñido y bordado.

La gastronomía permite completar la experiencia con productos a base de maíz, papas andinas y trucha arcoíris. Estas preparaciones reflejan una identidad local atravesada por tradiciones propias y por la influencia cultural de una región históricamente vinculada con las comunidades del otro lado de la frontera.