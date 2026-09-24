Un ramal que une el Conurbano con CABA no funcionará por obras el fin de semana

Los pasajeros del tren Mitre deberán prestar atención a las modificaciones que tendrá el servicio durante este fin de semana.

Es que uno de sus ramales permanecerá interrumpido, por lo que las formaciones no circularán con normalidad durante esas jornadas.

La disminución de vehículos está prevista para el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, por obras de renovación de vías.

Ante este cambio, quienes tengan previsto viajar durante esos días deberán tener en cuenta la modificación y organizar sus traslados con anticipación.

¿Cuál es el ramal que tendrá servicio reducido por obras?

¿Cuál es el ramal que tendrá servicio reducido por obras?

El cambio principal será en el ramal Retiro-Tigre, que permanecerá completamente interrumpido durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

La medida se debe a obras de renovación de vías que se realizarán entre Maldonado y Tigre, por lo que las formaciones no circularán durante ambas jornadas.

De esta manera, quienes necesiten trasladarse entre las cabeceras deberán recurrir a las alternativas de viaje disponibles para esos días.

La interrupción será durante todo el fin de semana y forma parte de los trabajos previstos sobre la infraestructura ferroviaria.

A su vez, los ramales Retiro-Bartolomé Mitre y Retiro-José León Suárez también tendrán modificaciones durante ambos días. En estos casos, las formaciones circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas terminales debido a trabajos también en la zona de vías.

Por último, el ramal Villa Ballester-Zárate tendrá un nuevo cronograma de horarios. Los pasajeros que utilicen este servicio deberán consultar los horarios actualizados antes de viajar para conocer los nuevos tiempos de circulación.

Tren Sarmiento: el domingo habrá reducción de servicio por trabajos en las vías

Tren Sarmiento: El domingo habrá reducción de servicio por trabajos en las vías

En cuanto al tren Sarmiento, el domingo 27 de septiembre también habrá modificaciones en el servicio. Los trenes del ramal Once-Moreno circularán con recorrido limitado entre Once y Castelar debido a obras en la zona de vías, por lo que el trayecto habitual no se realizará completo durante esa jornada.

Además, el ramal Merlo-Lobos tendrá un recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por trabajos de renovación de vías. Los pasajeros que utilicen este servicio deberán consultar el cronograma especial previsto para conocer los horarios y las condiciones de circulación.

Por su parte, el ramal Moreno-Mercedes funcionará con un cronograma especial debido a las obras de renovación de vías. Los usuarios deberán revisar los horarios actualizados antes de viajar para evitar inconvenientes y organizar el traslado con anticipación.