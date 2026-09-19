Un rincón al pie de las Sierras Grandes: arroyos, senderos y caminos para explorar

El Valle de Traslasierra guarda algunos de los rincones más encantadores de Córdoba. Sus enormes elevaciones, cursos de agua y abundante vegetación crean un entorno perfecto para quienes buscan cambiar el ritmo de la ciudad por unos días de tranquilidad.

En este escenario aparece un destino que invita a combinar descanso y aventura en partes iguales. Las antiguas casonas, las bodegas, las caminatas y las vistas hacia el Champaquí completan una propuesta perfecta para descubrir el próximo fin de semana largo de octubre.

San Javier se encuentra rodeado por un imponente paisaje serrano y conserva construcciones que forman parte de su identidad e historia

Un encantador pueblo al pie de las Sierras Grandes





San Javier es una pequeña localidad ubicada en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. Se encuentra a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, sobre el faldeo occidental de las Sierras Grandes, y forma junto con Yacanto uno de los destinos turísticos más pintorescos de esta región.

Aproximadamente 220 kilómetros la separan de Córdoba Capital. Quienes viajan en auto pueden llegar atravesando el Camino de las Altas Cumbres y luego continuar por la Ruta Provincial 14, un recorrido que permite enlazar diferentes localidades de Traslasierra.

Uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de recorrer las sierras a pie. Entre las alternativas aparecen la Quebrada de Ambrosio, el Cerro de la Cruz, el Sendero del Faldeo y Puesto Ferreyra, con opciones de diferentes características para adentrarse en el entorno natural.

La Quebrada de Ambrosio es una de las propuestas ideales para quienes prefieren una caminata más tranquila. El circuito tiene 2,87 kilómetros y bordea el arroyo San Javier entre monte autóctono, sectores panorámicos y una pintoresca cascada. En determinadas condiciones, incluso es posible refrescarse en un pequeño pozo de aguas cristalinas.

Los recorridos permiten internarse entre la vegetación y atravesar pintorescos cursos de agua rodeados de enormes rocas.

Los viajeros que buscan un desafío mayor tienen muy cerca al cerro Champaquí, la cumbre más elevada de Córdoba, con unos 2.790 metros sobre el nivel del mar. Desde San Javier existen rutas de ascenso que atraviesan sectores de gran belleza, aunque por su dificultad recomiendan contratar prestadores habilitados e inscribirse en los centros de control.

No todo gira alrededor del trekking. Cabalgatas, paseos en bicicleta, avistaje de aves y safaris fotográficos permiten conocer el paisaje de otras maneras. La vegetación autóctona y la tranquilidad de los caminos ayudan a conservar esa atmósfera serrana que distingue al lugar.

Las caminatas de diferente dificultad permiten descubrir impactantes panorámicas y adentrarse en los sectores más agrestes de la región.

El casco del pueblo también merece tiempo. Sus calles de tierra conservan ranchos de adobe y elegantes casonas de estilo inglés del siglo XIX, además de la Iglesia de San Francisco Javier, antiguos almacenes, pulperías y numerosos talleres de artistas y artesanos.

A esta propuesta se suma un atractivo menos esperado: el enoturismo. San Javier forma parte de los Caminos del Vino cordobeses y posee bodegas donde es posible acercarse a la producción local y degustar diferentes varietales. La gastronomía regional, el pan casero y los productos artesanales terminan de completar la experiencia.

El enoturismo suma una propuesta diferente, con degustaciones acompañadas por privilegiadas vistas hacia las elevaciones cordobesas.

Así, San Javier permite combinar descanso, aventura, historia y sabores regionales en una misma escapada. Su ubicación al pie de las Sierras Grandes y la variedad de actividades hacen que resulte atractivo tanto para quienes quieren caminar durante horas como para aquellos que simplemente buscan disfrutar del ritmo tranquilo de un pueblo cordobés.