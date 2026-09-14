Un rincón tranquilo del Litoral: laguna, naturaleza y atardeceres para disfrutar sin apuro

El nordeste argentino guarda destinos donde el agua adquiere un protagonismo especial. Ríos, esteros y lagunas se combinan con una exuberante vegetación para crear escenarios especialmente atractivos para quienes buscan alejarse durante unos días.

A poca distancia de algunos de los destinos más importantes del Litoral, aparece un pequeño pueblo que conserva un ritmo pausado y una fuerte identidad local.

Su patrimonio, tradiciones y los rincones recreativos que ofrece permiten organizar una visita diferente para cualquier fin de semana del año.

Las costas combinan sectores de arena, amplios espacios verdes y muelles que permiten disfrutar del tranquilo paisaje correntino.

Una tranquila localidad de Corrientes para disfrutar de la primavera





Ramada Paso es una localidad ubicada en la provincia de Corrientes y dentro de uno de los territorios caracterizados por la abundancia de ambientes acuáticos del Litoral.

Su admirable tranquilidad y los espacios recreativos que posee permiten disfrutar de una escapada diferente y especialmente vinculada con el contacto con el entorno.

Las pasarelas permiten recorrer el entorno y contemplar de cerca la abundante vegetación que rodea a la laguna.

Uno de sus grandes atractivos es la Laguna Curuzú Jaime, considerada como el principal espacio natural de Ramada Paso y uno de los sitios recreativos destacados del corredor Gran Corrientes. Sus aguas y el paisaje que las rodea crean un escenario privilegiado para pasar varias horas al aire libre.

La propuesta alrededor de la laguna está marcada por la tranquilidad. Los visitantes pueden realizar caminatas por sus alrededores, observar especies de flora y fauna autóctona o simplemente detenerse a contemplar el paisaje. Es un plan sencillo, pero precisamente allí reside buena parte del encanto del destino.

Durante los días cálidos, la Laguna Curuzú Jaime se convierte en uno de los principales espacios recreativos de Ramada Paso.

El final de la tarde ofrece una de sus postales más atractivas. Los atardeceres se reflejan sobre las aguas de Curuzú Jaime, mientras el paisaje cambia de tonalidad y crea un ambiente especialmente agradable para quienes disfrutan de la fotografía y la contemplación.

La laguna también guarda un componente cultural. Su nombre está relacionado con una antigua leyenda correntina, transmitida como parte de la memoria colectiva de la comunidad. De esta manera, la visita permite sumar a los atractivos naturales una pequeña aproximación a las historias y tradiciones locales.

Los espectaculares atardeceres sobre el agua regalan una de las postales más atractivas para descubrir durante la visita.

Más allá de sus atractivos naturales, vale la pena acercarse hasta la Iglesia San Antonio de Padua, uno de los principales símbolos patrimoniales de Ramada Paso. Sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX y actualmente está declarada Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico.

La identidad religiosa también está presente en las grandes celebraciones de la región. Ramada Paso funciona históricamente como uno de los puntos del recorrido de la Peregrinación de los Tres Pueblos hacia la Basílica de Itatí, una tradición que se realiza desde 1900 y reúne cada año a miles de fieles.

La Iglesia San Antonio de Padua forma parte del patrimonio histórico, cultural y religioso de Ramada Paso.

Con su ritmo pausado, paisajes acuáticos y atractivas tradiciones, Ramada Paso ofrece una escapada alejada de los grandes centros turísticos.

La laguna Curuzú Jaime concentra buena parte de su atractivo y permite organizar una jornada entre paseos, momentos de contemplación y espectaculares puestas de sol en pleno paisaje correntino.