Un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán y se sintió en varias provincias del NOA

Las condiciones de estabilidad del suelo y el clima de tranquilidad en el Norte Argentino se vieron interrumpidos este domingo a las 5:47 de la mañana, cuando un sismo de magnitud 5.0 sacudió a la provincia de Tucumán y fue percibido en varias jurisdicciones vecinas.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que el epicentro se situó en la zona de Trancas, a 197 kilómetros de profundidad.

Un temblor que se sintió en varios puntos del NOA

El fenómeno telúrico sorprendió a miles de vecinos durante la madrugada del domingo. Según los datos técnicos reportados por el INPRES, el epicentro se ubicó en el departamento de Trancas, unos 60 kilómetros al este de Cafayate y a 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

Debido a su ubicación y a la propagación de las ondas sísmicas, el temblor no solo se percibió en la capital tucumana y sus alrededores, sino también en localidades de las provincias de Salta, Catamarca y Santiago del Estero.

Por qué no hubo daños ni personas afectadas

Pese a la magnitud de 5.0 -considerada moderada en la escala de Richter-, las autoridades de Defensa Civil informaron que no se registraron víctimas ni daños materiales.

La razón principal residió en la elevada profundidad de 197 kilómetros, factor clave que sirvió como amortiguador. Esto redujo el impacto violento en la superficie, aunque permitió que el temblor se expandiera por un área geográfica mucho más amplia de la región.

Actividad previa en la región

Minutos antes del evento en Tucumán, los sensores sismológicos detectaron un leve movimiento previo de magnitud 4.3 en la provincia de Catamarca, cerca del límite con Salta.

Frente a estos eventos sucesivos, los organismos oficiales recordaron a la población la importancia de mantener la calma y repasar los protocolos de seguridad ante eventuales réplicas.