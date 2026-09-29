Un viaje a Marte sin salir de Argentina: montañas rojizas y formaciones sorprendentes

Argentina guarda rincones "desconocidos" que son tan sorprendentes que parecen pertenecer a otro planeta.

Entre montañas de colores intensos, gigantescos paredones y caminos serpenteantes, algunos destinos ofrecen escenarios difíciles de imaginar.

En el norte del país existe una maravilla natural que invita a recorrer millones de años de historia geológica y paisajes desérticos que la convierten en una propuesta irresistible para quienes buscan una escapada diferente.

Las curiosas estructuras rocosas recuerdan a antiguas fortalezas y regalan una postal de otro planeta.

El tesoro natural de Salta que parece de otro planeta

La Quebrada de las Conchas, también conocida como Quebrada de Cafayate, es una reserva natural provincial ubicada en Salta y dentro de los Valles Calchaquíes.

Declarada área protegida en 1995, conserva un extraordinario conjunto de montañas multicolores, enormes paredones y curiosas formaciones naturales.

Sus paisajes parecen transportados desde Marte, con tonalidades que van del rojo intenso al naranja, violeta y ocre.

Sus gigantescos paredones rojizos conforman uno de los escenarios más sorprendentes de la reserva.

Su particular geografía es el resultado de millones de años de procesos geológicos y de la acción erosiva del viento y el agua.

Estos fenómenos fueron modelando las rocas hasta crear figuras sorprendentes que despiertan la imaginación de quienes las contemplan.

Uno de sus principales atractivos es la Garganta del Diablo, un imponente cañón de paredes rojizas que se elevan a ambos lados del visitante.

Su forma estrecha y sus dimensiones crean la sensación de ingresar en un escenario de otro mundo.

Una impresionante cavidad natural que sorprende por su acústica y sus enormes paredes de piedra.

A pocos kilómetros aparece el Anfiteatro, una gigantesca cavidad natural que sorprende por su acústica.

Sus paredes permiten que los sonidos se amplifiquen de manera natural, creando una experiencia especialmente llamativa.

Otra parada imperdible es Los Castillos, un conjunto de formaciones que recuerda a enormes fortalezas de piedra.

Sus torres y relieves rojizos crean una postal espectacular, especialmente cuando reciben la luz del sol.

Sus montañas multicolores exhiben una extraordinaria combinación de tonalidades y formaciones geológicas.

Entre los rincones más fotogénicos aparece La Yesera, donde las rocas exhiben una sorprendente combinación de colores.

Sus estratos permiten apreciar la riqueza mineral y la historia geológica de este territorio.

El mirador de las Tres Cruces ofrece una perspectiva privilegiada de la quebrada y del río de las Conchas.

Desde allí se pueden contemplar las montañas y la inmensidad de uno de los paisajes más impactantes del norte argentino.

Un balcón natural con vistas panorámicas de la quebrada, el río y las montañas circundantes.

También se destacan El Sapo, El Fraile y Las Ventanas, curiosas figuras naturales que invitan a descubrir diferentes formas entre las rocas. Cada una aporta una postal diferente al recorrido.

Además, los visitantes pueden disfrutar de caminatas y excursiones por senderos rodeados de montañas multicolores. La fotografía de paisajes es otra de las actividades protagonistas de este extraordinario destino.

El camino hacia Cafayate atraviesa montañas de colores intensos y ofrece panorámicas espectaculares.

¿Cómo llegar a la Quebrada de las Conchas?

La reserva se encuentra sobre la Ruta Nacional 68, que conecta la ciudad de Salta con Cafayate.

Desde esta última localidad, el acceso al sector sur de la quebrada está aproximadamente a 12 kilómetros.

El recorrido puede realizarse en vehículo particular o mediante excursiones organizadas, con paradas en los principales miradores y formaciones geológicas.