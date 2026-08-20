Una buena y otra mala: cómo estará el clima en Buenos Aires los últimos días de agosto

La Ciudad de Buenos Aires se despide de las lluvias por un buen rato. El pronóstico oficial no marca ni una sola gota para los próximos días, así que el paraguas puede quedarse guardado.

Lo que sí se mueve, y bastante, es el termómetro: la semana arranca con un salto de frío marcado y termina con una recuperación en la temperatura que cambia por completo la sensación térmica.

Cómo estará el pronóstico día por día en la Ciudad

Viernes 21 : mínima de 7° y máxima de 13°, con 0% de probabilidad de lluvia.

: mínima de 7° y máxima de 13°, con 0% de probabilidad de lluvia. Sábado 22 : mínima de 4°, la más baja de la semana, y máxima de 13°, sin lluvias.

: mínima de 4°, la más baja de la semana, y máxima de 13°, sin lluvias. Domingo 23 : mínima de 5° y máxima de 13°, con 0% de probabilidad de precipitación.

El clima en Buenos Aires estos próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional.

: mínima de 5° y máxima de 13°, con 0% de probabilidad de precipitación. Lunes 24 : mínima de 6° y máxima de 14°, arranca la suba térmica.

: mínima de 6° y máxima de 14°, arranca la suba térmica. Martes 25 : mínima de 10° y máxima de 16°, el ascenso se acelera.

: mínima de 10° y máxima de 16°, el ascenso se acelera. Miércoles 26: mínima de 12° y máxima de 18°, el día más cálido del período.





Recomendaciones para esta semana

Aunque no hay alertas vigentes en el AMBA, la brecha entre el frío del sábado y el calor del miércoles amerita algunos cuidados a la hora de salir de casa.