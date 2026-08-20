PRONÓSTICO
Una buena y otra mala: cómo estará el clima en Buenos Aires los últimos días de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional reveló cómo va a estar la temperatura en Buenos Aires y ya anticipa un marcado descenso térmico en la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires se despide de las lluvias por un buen rato. El pronóstico oficial no marca ni una sola gota para los próximos días, así que el paraguas puede quedarse guardado.
Lo que sí se mueve, y bastante, es el termómetro: la semana arranca con un salto de frío marcado y termina con una recuperación en la temperatura que cambia por completo la sensación térmica.
Cómo estará el pronóstico día por día en la Ciudad
- Viernes 21: mínima de 7° y máxima de 13°, con 0% de probabilidad de lluvia.
- Sábado 22: mínima de 4°, la más baja de la semana, y máxima de 13°, sin lluvias.
- Domingo 23: mínima de 5° y máxima de 13°, con 0% de probabilidad de precipitación.
- Lunes 24: mínima de 6° y máxima de 14°, arranca la suba térmica.
- Martes 25: mínima de 10° y máxima de 16°, el ascenso se acelera.
- Miércoles 26: mínima de 12° y máxima de 18°, el día más cálido del período.
Recomendaciones para esta semana
Aunque no hay alertas vigentes en el AMBA, la brecha entre el frío del sábado y el calor del miércoles amerita algunos cuidados a la hora de salir de casa.
- Abrigate en capas durante la primera mitad de la semana, sobre todo en las salidas de temprano, cuando el termómetro ronda los 4° a 7°.
- Aprovechá las horas del mediodía y la tarde para las actividades al aire libre, ya que ahí se concentran las máximas.
- Prestá atención al viento antes de salir: entre el viernes y el lunes sopla con una intensidad de entre 13 y 22 km/h, más marcado que en los días siguientes.
- Sumá una campera extra en el auto o el bolso: el salto de casi 5 grados entre la mínima del martes y la del miércoles puede sorprender.
- Guardá el paraguas bien al fondo del placar: con 0% de probabilidad de lluvia en toda la semana, no va a hacer falta.