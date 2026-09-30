Una cascada escondida entre las sierras cordobesas: tiene 115 metros y se llega después de una increíble aventura
El recorrido atraviesa arroyos, ollas de aguas cristalinas y vegetación autóctona a lo largo de un exigente sendero que regala postales espectaculares.
Hay lugares "secretos" que obligan a dejar el auto atrás y ponerse a caminar para descubrirlos.
En las sierras cordobesas, uno de esos recorridos atraviesa un ambiente agreste en el que el paisaje va cambiando a cada paso.
Después de kilómetros de senderos, desniveles y cursos de agua aparece una enorme cascada que se abre camino entre las rocas y un escenario ideal para quienes disfrutan una escapada.
Un gigante natural en Córdoba
La Cascada Los Chorrillos es un salto de agua ubicado en una reserva natural próxima a Tanti, localidad del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba.
Su característica más sorprendente está en sus dimensiones: posee unos 115 metros de altura y está formada por cuatro saltos que descienden sobre una irregular pared rocosa.
El agua proviene del arroyo Los Chorrillos y, al caer entre las piedras, también da origen a ollas de aguas cristalinas.
La combinación de roca, vegetación y agua compone un paisaje especialmente atractivo.
El entorno conserva además un carácter agreste que potencia la experiencia.
Lejos de tratarse de un atractivo al costado del camino, conocerlo requiere internarse a pie en las sierras y dedicarle varias horas al recorrido.
¿Cómo es el trekking hasta la Cascada Los Chorrillos?
El sendero tiene aproximadamente 7 kilómetros de ida y otros 7 de regreso.
Desde el ingreso, alcanzar el salto demanda alrededor de dos horas y media, aunque el tiempo puede variar según el ritmo de cada visitante.
A lo largo de la caminata aparecen vertientes de agua, grandes ollas naturales, vegetación serrana y sectores rocosos.
El recorrido es parte fundamental de la experiencia y permite descubrir diferentes ambientes antes de alcanzar el objetivo.
Uno de los sectores más atractivos se encuentra en la confluencia de los arroyos Toro Muerto y El Durazno, donde el agua se abre paso entre las formaciones del terreno.
El tramo final exige un esfuerzo adicional. Los últimos 500 metros incluyen un descenso pronunciado y luego una fuerte subida, desde donde aparece primero un mirador privilegiado hacia la caída.
Después, el camino permite aproximarse al pie de Los Chorrillos.
Allí, las gigantescas paredes de piedra y el sonido constante del agua terminan de darle al sitio esa sensación de aislamiento que lo vuelve tan especial.
La reserva también posee una importante riqueza de flora y fauna autóctona.
Las tareas de conservación incluyen el cuidado de especies nativas y el seguimiento de animales que habitan este ambiente serrano.