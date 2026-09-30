Una cascada escondida entre las sierras cordobesas: tiene 115 metros y se llega después de una increíble aventura

Hay lugares "secretos" que obligan a dejar el auto atrás y ponerse a caminar para descubrirlos.

En las sierras cordobesas, uno de esos recorridos atraviesa un ambiente agreste en el que el paisaje va cambiando a cada paso.

Después de kilómetros de senderos, desniveles y cursos de agua aparece una enorme cascada que se abre camino entre las rocas y un escenario ideal para quienes disfrutan una escapada.

Desde la distancia se aprecia la magnitud del salto y el paisaje agreste que lo rodea.

Un gigante natural en Córdoba

La Cascada Los Chorrillos es un salto de agua ubicado en una reserva natural próxima a Tanti, localidad del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba.

Su característica más sorprendente está en sus dimensiones: posee unos 115 metros de altura y está formada por cuatro saltos que descienden sobre una irregular pared rocosa.

El agua desciende por diferentes niveles de roca antes de desembocar en una profunda olla natural.

El agua proviene del arroyo Los Chorrillos y, al caer entre las piedras, también da origen a ollas de aguas cristalinas.

La combinación de roca, vegetación y agua compone un paisaje especialmente atractivo.

El entorno conserva además un carácter agreste que potencia la experiencia.

Lejos de tratarse de un atractivo al costado del camino, conocerlo requiere internarse a pie en las sierras y dedicarle varias horas al recorrido.

Pequeños saltos y remansos acompañan distintos sectores del recorrido hacia el principal atractivo.

¿Cómo es el trekking hasta la Cascada Los Chorrillos?

El sendero tiene aproximadamente 7 kilómetros de ida y otros 7 de regreso.

Desde el ingreso, alcanzar el salto demanda alrededor de dos horas y media, aunque el tiempo puede variar según el ritmo de cada visitante.

A lo largo de la caminata aparecen vertientes de agua, grandes ollas naturales, vegetación serrana y sectores rocosos.

El recorrido es parte fundamental de la experiencia y permite descubrir diferentes ambientes antes de alcanzar el objetivo.

Paredones, vegetación y cursos de agua conforman uno de los escenarios más impactantes de la zona.

Uno de los sectores más atractivos se encuentra en la confluencia de los arroyos Toro Muerto y El Durazno, donde el agua se abre paso entre las formaciones del terreno.

El tramo final exige un esfuerzo adicional. Los últimos 500 metros incluyen un descenso pronunciado y luego una fuerte subida, desde donde aparece primero un mirador privilegiado hacia la caída.

Las formaciones rocosas dan lugar a remansos de aguas cristalinas en pleno entorno serrano.

Después, el camino permite aproximarse al pie de Los Chorrillos.

Allí, las gigantescas paredes de piedra y el sonido constante del agua terminan de darle al sitio esa sensación de aislamiento que lo vuelve tan especial.

La reserva también posee una importante riqueza de flora y fauna autóctona.

Las tareas de conservación incluyen el cuidado de especies nativas y el seguimiento de animales que habitan este ambiente serrano.







